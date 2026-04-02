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  • Un séchage rapide et puissant, pour des résultats professionnels
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DryCareSèche-cheveux Pro

BHD274/00

4.7
| (128) Avis | 97% recommandent ce produit
Un séchage rapide et puissant, pour des résultats professionnels
Le sèche-cheveux Philips Pro est doté d'un moteur professionnel AC produisant un flux d'air pouvant atteindre 130 km/h*, afin d'offrir des résultats rapides et professionnels. Il propose également une fonction ThermoProtect optimisant la température pour éviter toute surchauffe.
Voir tous les avantages

Un séchage rapide et puissant, pour des résultats professionnels

  • Moteur AC puissant

  • 2 200 W de puissance de séchage

  • Flux d'air élevé jusqu'à 130 km/h*

  • 2 fois plus d'ions**, cheveux brillants

Séchage rapide, moteur pro AC puissant

Séchage rapide, moteur pro AC puissant

Le sèche-cheveux Philips Pro est doté d'un moteur AC haute performance développé pour le marché professionnel. Il génère un flux d'air pouvant atteindre 130 km/h*, pour des résultats rapides et efficaces.

Un séchage rapide et performant à 2 200 W

Un séchage rapide et performant à 2 200 W

Ce sèche-cheveux Pro de 2 200 W produit un flux d'air puissant. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage et le coiffage.

Réglage de température ThermoProtect

Réglage de température ThermoProtect

La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance. Obtenez des résultats exceptionnels tout en préservant vos cheveux.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 6

128

Avis

97%

recommandent ce produit

2

02/04/2026

Deutschland

Deutschland

Tolles Prokdukt

Ich habe mir den Föhn gekauft und bin absolut zufrieden. Er macht die Haare richtig schön, sie glänzen und trocknen nicht aus. Er eignet sich auch sehr gut für feines Haar und macht ein schönes Volumen.

Avantages

Besser geht es nicht für einen Föhn

Contre

Es gibt keine Nachteile

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner

04/07/2020

Deutschland

Deutschland

sehr guter Fön

Trocknet gut und schnell, bringt schönen Glanz und glättet perfekt dank der schmalen Stylingdüse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner

14/04/2025

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Lo uso da gennaio 2025, è un ottimo asciugacapelli e ne ho appena acquistato un altro per regalarlo. Lascia i capelli morbidi, non increspati e ha un buon getto d'aria e una temperatura ottimale per un'asciugatura delicata; a massima potenza il flusso d'aria è molto forte e raggiunge un’alta temperatura; naturalmente questo comporta un rumore più alto, ma comunque più basso di altri asciugacapelli che ho usato precedentemente. Impugnatura maneggevole e peso contenuto.

Avantages

Qualità dell'asciugatura e potenza del getto d'aria

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale

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Mentions légales

  1. Test réalisé au laboratoire Philips aux Pays-Bas, 2018. Testé sans concentrateur à la vitesse 2 et avec le réglage de température 2.

  2. Testé dans un laboratoire en Chine, 2018. Comparaison avec le modèle Philips BHD176.