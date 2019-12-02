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Performances puissantes, brillance exceptionnelle
Le sèche-cheveux AC Philips DryCare Pro est doté d'un nouveau moteur AC générant un flux d'air pouvant atteindre 105 km/h, pour des résultats rapides et professionnels. Il émet 4 fois plus d'ions que les autres modèles Philips, pour de magnifiques cheveux brillants.
2 300 W
Moteur pro AC
105 km/h
Donnez un coup de boost à vos cheveux grâce à la fonction ionique. Ce sèche-cheveux émet 4 fois plus d'ions négatifs que les autres sèche-cheveux Philips. Résultat : une brillance extrême, des cheveux sans frisottis.
Le concentrateur de 7 mm canalise le flux d'air, pour styler avec précision des zones spécifiques. L'accessoire idéal pour brosser, sécher et mettre en forme simultanément.
Fonction professionnelle indispensable, cette nouvelle touche Air Froid n'a pas besoin d'être constamment actionnée pour fonctionner. Elle envoie un flux d'air froid permettant de fixer votre coiffure après la mise en forme.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.5
sur 6
123
Avis
91%
recommandent ce produit
Myvsky
02/12/2019
France
Satisfaite
Très satisfaite de ce sèche cheveux. Il ne brûle pas le cuir chevelu comme beaucoup d'autre.. Je m'en sert également pour sécher mes exotic shorthair Il est par contre un peu lourd et bruyant par rapport à d'autres Également un petit hic quant au placement du bouton froid. On a tendance à appuyer dessus en maintenant le sèche cheveux
Avantages
Puissance, chauffe, ne brûle pas
Contre
Poids et bruit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare BHD177/10 Sèche-cheveux
Date d'utilisation 2018-11-02
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare BHD177/10 Sèche-cheveux
Date d'utilisation 2018-11-02
Ursule
13/11/2018
France
Bon produit
Bon produit qui fonctionne bien et qui est simple d'utilisation.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare BHD176/10 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare BHD176/10 Sèche-cheveux
kabin
19/11/2017
France
Très bon produit, produit conseillé.
Ce sèche cheveux est très facile d'utilisation, je suis très satisfait de la qualité de l'air ventilé, plusieurs types de séchage, ne brûle pas les cheveux, n'est pas bruyant comparé aux sèche cheveux basiques.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare BHD177/10 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare BHD177/10 Sèche-cheveux