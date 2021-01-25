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BHD007/00
Un séchage puissant qui préserve les cheveux, même en déplacement
Le sèche-cheveux Philips Essential est doux et puissant à la fois. Il offre 1 800 W de puissance de séchage, tandis que sa fonction ionique préserve la brillance de vos cheveux. Son design compact avec manche pliable est idéal pour les déplacements.
1 800 W
Fonction ionique
Manche pliable
Tension universelle
Ce sèche-cheveux de 1 800 W produit un flux d'air optimal, pour des résultats exceptionnels tous les jours.
Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance.
La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le respect du cheveu en plus.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
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4.2
sur 6
14
Avis
milen1
25/01/2021
Italia
Acheteur vérifié
Il prodotto è eccezzionale
prodotto leggero, piccolo ma potente colori bellissimi.
Avantages
bello e colorato
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential BHD007/00 Asciugacapelli
Date d'utilisation 2020-12-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential BHD007/00 Asciugacapelli
Date d'utilisation 2020-12-25
Veyroncabrio
21/05/2020
Italia
Acheteur vérifié
Ottimo prodotto!
Questo phon mi soddisfa sotto tutti i punti di vista; esteticamente molto bello, piacevole da toccare, funziona alla grande!
Avantages
Nonostante non ingombrante è un phon potente
Contre
Nulla
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential BHD007/00 Asciugacapelli
Date d'utilisation 2019-04-21
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential BHD007/00 Asciugacapelli
Date d'utilisation 2019-04-21
monica c.
03/02/2020
Italia
OTTMO PHON DA VIAGGIO MA NON SOLO
Ottimo phon da viaggio! Io cercavo un phon da viaggio diverso dai soliti, che hanno si due velocità ma a quella più alta aria bollente ed a quella più bassa getto debole. Questo phon unisce potenza anche alla velocità inferiore oltre al trattamento agli ioni. Essendo comunque potente è ideale anche per uso in casa ma per i viaggi, grazie al doppoio voltaggio è veramente l'deale. Sono molto soddisfatta, ho trovato esattamente il prodotto che va bene per me.
Avantages
temperatura pro-care ideale e getto potente, doppio voltaggio e trattamento agli ioni
Contre
nessuni
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential BHD007/00 Asciugacapelli
Date d'utilisation 2020-01-03
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential BHD007/00 Asciugacapelli
Date d'utilisation 2020-01-03