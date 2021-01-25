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Arrêté

EssentialSèche-cheveux

BHD007/00

4.2

| (14) Avis

Un séchage puissant qui préserve les cheveux, même en déplacement

Le sèche-cheveux Philips Essential est doux et puissant à la fois. Il offre 1 800 W de puissance de séchage, tandis que sa fonction ionique préserve la brillance de vos cheveux. Son design compact avec manche pliable est idéal pour les déplacements.

Voir tous les avantages

Un séchage puissant qui préserve les cheveux, même en déplacement

  • 1 800 W

  • Fonction ionique

  • Manche pliable

  • Tension universelle

1 800 W de puissance de séchage

1 800 W de puissance de séchage

Ce sèche-cheveux de 1 800 W produit un flux d'air optimal, pour des résultats exceptionnels tous les jours.

Soins ioniques pour des cheveux brillants et sans frisottis

Soins ioniques pour des cheveux brillants et sans frisottis

Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance.

Réglage de température ThermoProtect

Réglage de température ThermoProtect

La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le respect du cheveu en plus.

Spécificités Techniques

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4.2

sur 6

14

Avis

3
1

25/01/2021

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Il prodotto è eccezzionale

prodotto leggero, piccolo ma potente colori bellissimi.

Avantages

bello e colorato

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Essential BHD007/00 Asciugacapelli

Date d'utilisation 2020-12-25

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Essential BHD007/00 Asciugacapelli

Date d'utilisation 2020-12-25

21/05/2020

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Ottimo prodotto!

Questo phon mi soddisfa sotto tutti i punti di vista; esteticamente molto bello, piacevole da toccare, funziona alla grande!

Avantages

Nonostante non ingombrante è un phon potente

Contre

Nulla

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Essential BHD007/00 Asciugacapelli

Date d'utilisation 2019-04-21

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Essential BHD007/00 Asciugacapelli

Date d'utilisation 2019-04-21

03/02/2020

Italia

Italia

OTTMO PHON DA VIAGGIO MA NON SOLO

Ottimo phon da viaggio! Io cercavo un phon da viaggio diverso dai soliti, che hanno si due velocità ma a quella più alta aria bollente ed a quella più bassa getto debole. Questo phon unisce potenza anche alla velocità inferiore oltre al trattamento agli ioni. Essendo comunque potente è ideale anche per uso in casa ma per i viaggi, grazie al doppoio voltaggio è veramente l'deale. Sono molto soddisfatta, ho trovato esattamente il prodotto che va bene per me.

Avantages

temperatura pro-care ideale e getto potente, doppio voltaggio e trattamento agli ioni

Contre

nessuni

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Essential BHD007/00 Asciugacapelli

Date d'utilisation 2020-01-03

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Essential BHD007/00 Asciugacapelli

Date d'utilisation 2020-01-03

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