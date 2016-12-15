ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo de l'emballage
  • Photo d’un produit unique
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo de l'emballage

StyleCareBoucleur Sublime Ends

BHB871/00

4.6

| (30) Avis | 93% recommandent ce produit

Vos boucles sous la lumière des projecteurs

Le boucleur Sublime Ends est notre premier boucleur conçu pour protéger les pointes fragiles de vos cheveux pendant que vous les modelez. Grâce à notre technologie avancée SplitStop, créez facilement des boucles naturelles. Prenez confiance en vous : avancez sous les projecteurs !

Voir tous les avantages

Jusqu'à 95 % de cheveux préservés des fourches*

Vos boucles sous la lumière des projecteurs

  • Corps chauffant conique 13-25 mm

  • Technologie SplitStop

  • Infusion kératine

  • Réglage numérique de la température

Technologie SplitStop pour une prévention ultime des fourches

Technologie SplitStop pour une prévention ultime des fourches

La nouvelle technologie SplitStop est notre secret pour une prévention ultime des fourches. Alliant performance de chauffe optimisée et niveaux de frottements minimisés, elle préserve la santé de vos cheveux, des racines aux pointes. En évitant tout changement brusque de température, elle garantit une répartition constante, uniforme et optimale de la chaleur sur tout le corps de l'appareil, recouvert d'un matériau céramique lisse qui évite de tirer sur les cheveux. Créez facilement des boucles impeccables aux extrémités pleines de vie.

Infusion kératine pour plus de soin

Infusion kératine pour plus de soin

La kératine est une composante essentielle des cheveux. C'est elle qui les rend forts, sains et beaux. La céramique est enrichie à la kératine pour mieux prendre soin de vos cheveux.

9 réglages numériques de la température, pour une maîtrise absolue

L'affichage numérique avec 9 réglages de température vous offre une maîtrise absolue et vous permet d'adapter la température à votre type de cheveux afin de les préserver.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

30

Avis

93%

recommandent ce produit

3
1

15/12/2016

France

France

design et leger

sa technologie est innovante pour la protection de nos cheveux fragile. Les boucles ont du ressort et tiennent longtemps. le choix de température permet de boucler les cheveux les plus fin sans craindre la brûlure des pointes. un peu plus délicat pour trouver la bonne manipulation de l'enroulage de la mèche mais une fois compris ça se fait tout seul!!! je valide , je suis fan.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends

13/12/2016

France

France

Excellent produit

très bon produit !!! Facile pour faire de superbes boucles sans se fatiguer!! Que du bonheur!!! :-) :-) Merci encore pour m'avoir choisi pour ce teste!! :-) :-)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends

13/12/2016

France

France

Excellent produit

très bon produit !!! Facile pour faire de superbes boucles sans se fatiguer!! Que du bonheur!!! :-) :-) Merci encore pour m'avoir choisi pour ce teste!! :-) :-)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Au bout de 2 ans de simulation de bouclage à 180 °C, sur des cheveux européens moyens non fourchus