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Vos boucles sous la lumière des projecteurs
Le boucleur Sublime Ends est notre premier boucleur conçu pour protéger les pointes fragiles de vos cheveux pendant que vous les modelez. Grâce à notre technologie avancée SplitStop, créez facilement des boucles naturelles. Prenez confiance en vous : avancez sous les projecteurs !
Corps chauffant conique 13-25 mm
Technologie SplitStop
Infusion kératine
Réglage numérique de la température
La nouvelle technologie SplitStop est notre secret pour une prévention ultime des fourches. Alliant performance de chauffe optimisée et niveaux de frottements minimisés, elle préserve la santé de vos cheveux, des racines aux pointes. En évitant tout changement brusque de température, elle garantit une répartition constante, uniforme et optimale de la chaleur sur tout le corps de l'appareil, recouvert d'un matériau céramique lisse qui évite de tirer sur les cheveux. Créez facilement des boucles impeccables aux extrémités pleines de vie.
La kératine est une composante essentielle des cheveux. C'est elle qui les rend forts, sains et beaux. La céramique est enrichie à la kératine pour mieux prendre soin de vos cheveux.
L'affichage numérique avec 9 réglages de température vous offre une maîtrise absolue et vous permet d'adapter la température à votre type de cheveux afin de les préserver.
4.6
sur 6
30
Avis
93%
recommandent ce produit
sandra22190
15/12/2016
France
Partie de promotion
design et leger
sa technologie est innovante pour la protection de nos cheveux fragile. Les boucles ont du ressort et tiennent longtemps. le choix de température permet de boucler les cheveux les plus fin sans craindre la brûlure des pointes. un peu plus délicat pour trouver la bonne manipulation de l'enroulage de la mèche mais une fois compris ça se fait tout seul!!! je valide , je suis fan.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends
annastesia
13/12/2016
France
Partie de promotion
Excellent produit
très bon produit !!! Facile pour faire de superbes boucles sans se fatiguer!! Que du bonheur!!! :-) :-) Merci encore pour m'avoir choisi pour ce teste!! :-) :-)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends
Oui, je recommande ce produit
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cathflo59
13/12/2016
France
Partie de promotion
Excellent produit
très bon produit !!! Facile pour faire de superbes boucles sans se fatiguer!! Que du bonheur!!! :-) :-) Merci encore pour m'avoir choisi pour ce teste!! :-) :-)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends
Au bout de 2 ans de simulation de bouclage à 180 °C, sur des cheveux européens moyens non fourchus