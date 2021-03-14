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Arrêté

StyleCare EssentialBoucleur

BHB862/00

3.5

| (2) Avis

Tout ce dont vous avez besoin pour des boucles souples

Il n'a jamais été aussi simple de créer de magnifiques boucles. Il vous suffit d'enrouler vos mèches de cheveux pour obtenir le style bouclé dont vous avez toujours rêvé. Le revêtement céramique apporte de la brillance aux cheveux, pour une coiffure souple, chic et pleine de vie.

Voir tous les avantages

Tout ce dont vous avez besoin pour des boucles souples

  • Fer de 16 mm

  • Température de 200°C

  • Revêtement en céramique

Fer de 16 mm pour des boucles souples et des anglaises

Fer de 16 mm pour des boucles souples et des anglaises

Avec le boucleur d'un diamètre de 16 mm, créez des boucles et des anglaises pleines de vie, pour un style jeune et joyeux.

Revêtement protecteur en céramique pour un coiffage ultra doux

Revêtement protecteur en céramique pour un coiffage ultra doux

Le revêtement en céramique permet une distribution uniforme de la chaleur et protège les cheveux, qui sont alors plus doux et brillants.

Une température de 200 °C pour des résultats impeccables

Une température de 200 °C pour des résultats impeccables

La température élevée de 200 °C garantit des résultats parfaits tout en protégeant les cheveux.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.5

sur 6

2

Avis

5
2
1

14/03/2021

Deutschland

Deutschland

Schöne Locken

Ich bin begeistert von dem Produkt, dafür dass dieser Lockenstab so günstig ist. Ich bekomme immer schöne Locken hin, auch wenn damit natürlich etwas mehr Zeit investiert werden muss, bis man mit allen Haarstränen durch ist.

Avantages

günstig

Contre

zeitaufwändig

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab

Date d'utilisation 2020-03-14

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab

Date d'utilisation 2020-03-14

11/03/2023

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Apparaat moet je goed leren kennen

Het apparaat wordt binnen no time heel heet. Je moet goed opletten. Ook vind ik de klemfuctie lastig. Mijn vorige Krultang pakte precies goed. Bij deze Krultang zit je haar klemvast en kun je het eigenlijk niet laten glijden.

Contre

Als je niet handig bent is dit een lastig apparaat. Wordt heel snel heel heet. Je haar stoomt als je het niet snel loslaat

Cet avis concerne le produit StyleCare Essential BHB862/00 Krultang

Date d'utilisation 2022-02-11

Cet avis concerne le produit StyleCare Essential BHB862/00 Krultang

Date d'utilisation 2022-02-11

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