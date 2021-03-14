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BHB862/00
Tout ce dont vous avez besoin pour des boucles souples
Il n'a jamais été aussi simple de créer de magnifiques boucles. Il vous suffit d'enrouler vos mèches de cheveux pour obtenir le style bouclé dont vous avez toujours rêvé. Le revêtement céramique apporte de la brillance aux cheveux, pour une coiffure souple, chic et pleine de vie.
Fer de 16 mm
Température de 200°C
Revêtement en céramique
Avec le boucleur d'un diamètre de 16 mm, créez des boucles et des anglaises pleines de vie, pour un style jeune et joyeux.
Le revêtement en céramique permet une distribution uniforme de la chaleur et protège les cheveux, qui sont alors plus doux et brillants.
La température élevée de 200 °C garantit des résultats parfaits tout en protégeant les cheveux.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.5
sur 6
2
Avis
Tory
14/03/2021
Deutschland
Schöne Locken
Ich bin begeistert von dem Produkt, dafür dass dieser Lockenstab so günstig ist. Ich bekomme immer schöne Locken hin, auch wenn damit natürlich etwas mehr Zeit investiert werden muss, bis man mit allen Haarstränen durch ist.
Avantages
günstig
Contre
zeitaufwändig
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab
Date d'utilisation 2020-03-14
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab
Date d'utilisation 2020-03-14
Oostje
11/03/2023
Nederland
Acheteur vérifié
Apparaat moet je goed leren kennen
Het apparaat wordt binnen no time heel heet. Je moet goed opletten. Ook vind ik de klemfuctie lastig. Mijn vorige Krultang pakte precies goed. Bij deze Krultang zit je haar klemvast en kun je het eigenlijk niet laten glijden.
Contre
Als je niet handig bent is dit een lastig apparaat. Wordt heel snel heel heet. Je haar stoomt als je het niet snel loslaat
Cet avis concerne le produit StyleCare Essential BHB862/00 Krultang
Date d'utilisation 2022-02-11
Cet avis concerne le produit StyleCare Essential BHB862/00 Krultang
Date d'utilisation 2022-02-11