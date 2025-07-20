Bij de eerste keer gebruik moest ik wel even wennen aan het automatisch laten oprollen en afrollen. Omdat het met best wel een vaart gaat, was ik in het begin zelfs een beetje hilarisch. :) Maar geloof me, het is mij zelfs vanaf de tweede keer al helemaal gelukt om het automatisch rollen onder de knie te krijgen. De fohnborstel wordt standaards geleverd met een grote roller/borstel en een kleine. Bij de kleine is het zo dat je door de draaien de kammen / haren van de borstel kan indraaien. Dit laatst heeft mijn dochter gered die ook aan het uitproberen was. Je raadt het al ze bleef met haar lange haren vast te zitten in de borstel. Normaal gesproken is het een gedoe om de haren langzaam weer los te wrikkelen. Nu was het gewoon de kammen/haren indraaien en het lokje haren zat weer los. Voor de rest een prima fohnborstel om je haren te stijlen. Door de verschillende standen kun je voor kiezen de föhn minder warm te laten blazen. Het enig nadeel aan deze fohnborstel is dat het best veel lawaai maakt. Maar daar valt prima mee te leven. Dus ja, ik raad deze fohnborstel aan.