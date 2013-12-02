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  • Des styles variés et des cheveux protégés
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5000 SeriesBrosse soufflante

BHA530/00

3.7
| (143) Avis
Des styles variés et des cheveux protégés
Des coiffures en toute simplicité, tous les jours, grâce à la brosse soufflante Philips 5000. L'air chaud est diffusé de manière uniforme par l'ensemble de la brosse, tandis que la fonction ionique permet d'obtenir des cheveux plus brillants.
Voir tous les avantages

Des styles variés et des cheveux protégés

  • 5 accessoires

  • Chaleur uniforme

  • 4 fois plus d'ions*

  • Céramique et huile d'argan

Moins de surchauffe avec la technologie de répartition uniforme de la chaleur

La technologie de répartition uniforme de la chaleur offre une protection optimale de vos cheveux contre la surchauffe, ce qui permet de les garder pleins de vie et brillants.

4 fois plus de soin ionique*

Cette brosse soufflante prend soin de vos cheveux grâce à sa fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, préservent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

Trois réglages de température et de vitesse, pour un contrôle simple

Profitez des trois réglages de température et des deux réglages de vitesse qui vous permettront d’obtenir un résultat parfait. Vous pouvez choisir entre une vitesse faible ou élevée avec 3 réglages de température correspondants : air froid, doux et chaud. Les réglages flexibles assurent un flux d’air puissant et une température douce pour un coiffage précis et adapté à vos cheveux.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 6

143

Avis

02/12/2013

België

België

un produit simple et utile.

un produit qui devrait être disponible partout...quand vous avez de long cheveux, il est pratique, simple, facile à emporter. Je suis très contente de mon achat!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Advanced HP8656/00 Brosse soufflante

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Advanced HP8656/00 Brosse soufflante

05/06/2013

België

België

Ce produit est devenu un indispensable.

C'est la meilleure brosse soufflante que j'ai pu tester jusqu'ici.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Advanced HP8656/00 Brosse soufflante

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Advanced HP8656/00 Brosse soufflante

02/12/2022

France

France

Au top!!

Très léger. Fonctionne aussi bien sur cheveux secs ou mouillés. Très bon rapport qualité prix.

Avantages

Poids. Rapidité

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Advanced HP8656/00 Brosse soufflante

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Advanced HP8656/00 Brosse soufflante

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  2. Sur la brosse plate