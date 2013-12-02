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BHA530/00
5 accessoires
Chaleur uniforme
4 fois plus d'ions*
Céramique et huile d'argan
La technologie de répartition uniforme de la chaleur offre une protection optimale de vos cheveux contre la surchauffe, ce qui permet de les garder pleins de vie et brillants.
Cette brosse soufflante prend soin de vos cheveux grâce à sa fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, préservent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
Profitez des trois réglages de température et des deux réglages de vitesse qui vous permettront d’obtenir un résultat parfait. Vous pouvez choisir entre une vitesse faible ou élevée avec 3 réglages de température correspondants : air froid, doux et chaud. Les réglages flexibles assurent un flux d’air puissant et une température douce pour un coiffage précis et adapté à vos cheveux.
3.7
sur 6
143
Avis
Bali19
02/12/2013
België
un produit simple et utile.
un produit qui devrait être disponible partout...quand vous avez de long cheveux, il est pratique, simple, facile à emporter. Je suis très contente de mon achat!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Advanced HP8656/00 Brosse soufflante
Oui, je recommande ce produit
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Mary
05/06/2013
België
Ce produit est devenu un indispensable.
C'est la meilleure brosse soufflante que j'ai pu tester jusqu'ici.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Advanced HP8656/00 Brosse soufflante
Oui, je recommande ce produit
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Lilia88000
02/12/2022
France
Au top!!
Très léger. Fonctionne aussi bien sur cheveux secs ou mouillés. Très bon rapport qualité prix.
Avantages
Poids. Rapidité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Advanced HP8656/00 Brosse soufflante
Oui, je recommande ce produit
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par rapport au HP8656
Sur la brosse plate