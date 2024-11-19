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  • Un entretien du corps doux et sans effort
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Body Groomer 3000 SeriesSystème de rasage Triple Protect

BG3480/15

4.1
| (743) Avis | 84% recommandent ce produit
Un entretien du corps doux et sans effort
Entretenez votre corps sans effort et profitez d'un meilleur confort cutané. Le système de rasage Triple Protect offre un rasage de près tout en douceur, même au niveau des zones sensibles, tandis que le sabot de 2 ou 3 mm apporte de la définition et de la précision à votre style.
Voir tous les avantages
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde1

Pour un rasage de près confortable

Un entretien du corps doux et sans effort

  • Système de rasage Triple Protect

  • Coupe de près

  • Sabots bidirectionnels

  • S'utilise sous la douche

Technologie de coupe brevetée pour un contact doux avec la peau

Technologie de coupe brevetée pour un contact doux avec la peau

Le système de rasage Triple Protect est doté de dents perlées pour encore plus de confort, de trous en forme de losange pour un rasage sans effort ainsi que d'une grille qui réduit considérablement les irritations cutanées.

Rasage de près et doux avec une précision de 0,2 mm

Rasage de près et doux avec une précision de 0,2 mm

Avec une précision de rasage de 0,2 mm, notre technologie de coupe vous offre le rasage de près que vous attendez. La grille de rasoir en forme de losange permet d'obtenir une finition lisse et uniforme, laissant votre peau douce et fraîche.

Sabots clipsables pour tailler les poils dans n'importe quelle direction

Sabots clipsables pour tailler les poils dans n'importe quelle direction

Choisissez parmi les longueurs de 2 ou 3 mm selon vos goûts : les sabots bidirectionnels taillent dans toutes les directions pour une coupe facile et efficace sur l'ensemble du corps, même les zones intimes.

Spécificités Techniques

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 6

743

Avis

84%

recommandent ce produit

19/11/2024

France

France

Super produit, je recommande.

Je recommande vivement ce produit ! Pratique, efficace et doux, il a su répondre à mes attentes depuis que je l'utilise depuis 2 ans à ce jour.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche

Oui, je recommande ce produit

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24/07/2022

France

France

Acheteur vérifié

Très bon produit, efficace, simple d'utilisation

Très bon produit, facile d'utilisation, efficace, rapide.

Avantages

Efficacité, rapidité

Contre

RAS

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche

02/10/2020

France

France

Super produit

Efficacité et douceur à la fois dans son utilisation et dans le résultat ! Sans risque de coupure grâce à sa tête de rasage adaptée pour les zones sensibles !

Avantages

Vrai tondeuse pour le corps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche

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  1. Enquête en ligne menée en 2024 auprès de 16 003 hommes, utilisateurs de tondeuses et rasoirs électriques. 

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