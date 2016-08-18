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Arrêté
AZ700T/12
Bluetooth® et NFC
USB Direct
12 W
Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée à la fois fiable et écoénergétique. Elle permet une liaison sans fil aisée avec un iPod/iPhone/iPad ou avec d’autres appareils Bluetooth, tels que des téléphones intelligents, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Vous pouvez ainsi profiter facilement sur votre haut-parleur de votre musique préférée et du son de vos vidéos ou de vos jeux.
Connectez facilement plusieurs appareils Bluetooth grâce à la technologie NFC (communication en champ proche). Appuyez simplement le téléphone intelligent ou la tablette compatible NFC sur la zone NFC du haut-parleur pour allumer ce dernier, établir la liaison Bluetooth et lancer la lecture de la musique.
3.7
sur 6
11
Avis
J42Leleu
18/08/2016
België
Acheteur vérifié
een up-to-date toestel. prima
nu kan ik ook muziek beluisteren met de android smartphone door de Philips CD-soundmachine AZ700T via bluetooth of NFC
Oui, je recommande ce produit
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Typ1
27/09/2024
Deutschland
Super Radio
Geiles Radio!Ich benutze es sehr oft und bin zufrieden
Oui, je recommande ce produit
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Acaricia
05/01/2020
Deutschland
Acheteur vérifié
Das Gerät ist verbraucherfreundlich zu bedienen
Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Ich lag goldrichtig und sie hat sich sehr gefreut. Trotz allen MP 3 Playern kann meine Frau endlich ihre CD Sammlung hören. Es ist ein wunderbares Gerät.
Avantages
Leicht und übersichtlich zu bedienen
Contre
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Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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