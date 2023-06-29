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Lecteur de CD

AZ215B/12

4.4
| (7) Avis | 86% recommandent ce produit
Profitez de votre musique partout où vous allez
Vous appréciez les plaisirs simples de la vie et vous aimez le confort ? Alors vous serez séduits par ce lecteur de CD Philips, compact et portable, dont les fonctions conviviales vous permettront d'écouter vos musiques préférées.
Voir tous les avantages

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  • Noir

  • 3 W

  • Tuner numérique

Compatible CD, CD-R et CD-RW

Compatible CD, CD-R et CD-RW

Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.

Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon

Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon

La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.

Programmation de 20 pistes de CD

Cette fonctionnalité de programmation de la lecture de CD vous permet d'écouter vos pistes préférées dans l'ordre que vous souhaitez.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

7

Avis

86%

recommandent ce produit

3
1

29/06/2023

Portugal

Portugal

Acheteur vérifié

Produto pequeno. Qualidade grande.

Realmente satisfeito em todos os aspectos. Vale o dinheiro

Avantages

Som limpo e sem distorção

Contre

Falta ligação multimédia USB vs bluetooth

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ215B Leitor de CD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ215B Leitor de CD

16/03/2021

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Makkelijk en eenvoudige bediening

Jammer dat er geen knop aanwezig is voor openen van cd speler

Avantages

Goed geluid

Contre

Zie knop boven.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ215B CD-soundmachine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ215B CD-soundmachine

11/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

excellent value

a very compact, good quality product which is easy to use.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ215B CD Soundmachine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ215B CD Soundmachine

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