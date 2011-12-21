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Arrêté

Lecteur de CD

AZ1850/12

4.2

| (5) Avis

Un son exceptionnel où que vous soyez

Le lecteur de CD Philips vous permet de profiter de vos titres numériques préférés depuis votre baladeur avec un son puissant, partout et à tout moment.

Voir tous les avantages

Un son exceptionnel où que vous soyez

  • USB

  • Tuner numérique

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

5

Avis

2
1

21/12/2011

Nederland

Nederland

Mooi product

Ziet er goed uit, doet wat het moet doen. Mijn kinderen zijn er helemaal trots op. Zeker ook met de mp3 faciliteit en de afstandsbediening!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ1850 CD-soundmachine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ1850 CD-soundmachine

04/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product

I have recently baught a cd player as a replacement for my old Philips AZ1570 cd player which I have had for ten years, but it has now come to the end of its life. The sound quality from my new player Philips AZ1850 boombox and the one I owned before are both excellent and powerful. The four speakers let you hear evrey little sound which you can miss on a player with no bass and surround sound. Since I was inpressed by the life span and performance of my old player I decided to buy another philips player and hopefully get some years and enjoyment from it. I like the usb port feature on my new player because I can use my player as an mp3 docking station.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ1850 CD Soundmachine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ1850 CD Soundmachine

16/10/2011

France

France

Très bon produit, très complet, avev un son très agréable

Cet appareil permet d'écouter des cD, des CD mp3, des mp3 sur support USB., en plus de la radio. Nous n'avons pas essayé la lecture des wma, ni l'entrée "mp3 link" La télécommande est très pratique. Le design est de qualité. La fonction de veille programmée permet de s'endormir en écoutant.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ1850 CD Soundmachine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ1850 CD Soundmachine

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