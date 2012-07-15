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Arrêté

Lecteur de CD

AZ1834/12

3.8

| (22) Avis | 86% recommandent ce produit

Profitez de votre musique partout où vous allez

Élégant et mobile, le AZ1834 vous permet de profiter de votre collection musicale au format MP3/WMA stockée sur baladeur sans utiliser de casque.

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Profitez de votre musique partout où vous allez

  • USB

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

22

Avis

86%

recommandent ce produit

1

15/07/2012

France

France

produit fiable et performant

c'est un produit fiable ,cd radio et cle usb,tout ce qu'il faut pour le quotidien avec un son trés bon.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ1834 Lecteur de CD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ1834 Lecteur de CD

09/08/2016

Italia

Italia

Buona qualità del suono, robusto e durevole.

Possiedo già da diversi anni questo apparecchio e ne sono soddisfattissimo.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ1834 Stereo CD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ1834 Stereo CD

21/05/2012

Nederland

Nederland

Dit product voldoet uitstekend

We hebben deze radio/cd speler gekocht voor gebruik op vakantie. Zowel de radio als de cd speler brengen het beoogde resultaat

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ1834 CD-soundmachine

Oui, je recommande ce produit

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