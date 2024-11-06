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AZ127/12
Profitez de votre musique partout où vous allez
Vous appréciez les plaisirs simples de la vie et aimez le confort ? Vous serez séduit par le modèle AZ127 élégant et portable, dont les fonctions conviviales vous permettront d'écouter vos musiques préférées.
CD
Cassette
La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.
0
Cette fonctionnalité de programmation de la lecture de CD vous permet d'écouter vos pistes préférées dans l'ordre que vous souhaitez.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.5
sur 6
17
Avis
Louisinette
06/11/2024
France
Acheteur vérifié
Bon produit audio
Un seul défaut : pas d’affichage des longueurs d’ondes pour la radio.
Avantages
Peu encombrant. Bonne qualité de son
Contre
Pas d’affichage de la longueur d’ondes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ127 Lecteur de CD
Date d'utilisation 2024-10-06
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ127 Lecteur de CD
Date d'utilisation 2024-10-06
kuifje64
02/12/2013
België
zeer goed produkt - handig in gebruik
Goed produkt, handig te bedienen, redelijk mooi designmodel. Goede klank en overal mee te nemen indien voorzien van batterijen.Kortom een aanrader
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ127 CD-soundmachine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ127 CD-soundmachine
emmeke
02/12/2013
België
Degelijk product
Prima, no-nonsense soundmachine. Robuust design en goede geluidskwaliteit, ook bij het afspelen van cassettes. Erg tevreden mee.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ127 CD-soundmachine
Oui, je recommande ce produit
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