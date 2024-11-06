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AZ127/12
CD
Cassette
Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.
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L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
3.5
sur 6
17
Avis
Louisinette
06/11/2024
France
Acheteur vérifié
Bon produit audio
Un seul défaut : pas d’affichage des longueurs d’ondes pour la radio.
Avantages
Peu encombrant. Bonne qualité de son
Contre
Pas d’affichage de la longueur d’ondes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ127 Lecteur de CD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ127 Lecteur de CD
kuifje64
02/12/2013
België
zeer goed produkt - handig in gebruik
Goed produkt, handig te bedienen, redelijk mooi designmodel. Goede klank en overal mee te nemen indien voorzien van batterijen.Kortom een aanrader
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ127 CD-soundmachine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ127 CD-soundmachine
emmeke
02/12/2013
België
Degelijk product
Prima, no-nonsense soundmachine. Robuust design en goede geluidskwaliteit, ook bij het afspelen van cassettes. Erg tevreden mee.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ127 CD-soundmachine
Oui, je recommande ce produit
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