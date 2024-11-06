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Lecteur de CD

AZ127/12

3.5
| (17) Avis
Profitez de votre musique partout où vous allez
Vous appréciez les plaisirs simples de la vie et aimez le confort ? Vous serez séduit par le modèle AZ127 élégant et portable, dont les fonctions conviviales vous permettront d'écouter vos musiques préférées.
Voir tous les avantages

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  • CD

  • Cassette

Compatible CD, CD-R et CD-RW

Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.

Platine cassette arrêt automatique

Platine cassette arrêt automatique

0

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.5

sur 6

17

Avis

3

06/11/2024

France

France

Acheteur vérifié

Bon produit audio

Un seul défaut : pas d’affichage des longueurs d’ondes pour la radio.

Avantages

Peu encombrant. Bonne qualité de son

Contre

Pas d’affichage de la longueur d’ondes

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ127 Lecteur de CD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ127 Lecteur de CD

02/12/2013

België

België

zeer goed produkt - handig in gebruik

Goed produkt, handig te bedienen, redelijk mooi designmodel. Goede klank en overal mee te nemen indien voorzien van batterijen.Kortom een aanrader

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ127 CD-soundmachine

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Cet avis concerne le produit AZ127 CD-soundmachine

02/12/2013

België

België

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Prima, no-nonsense soundmachine. Robuust design en goede geluidskwaliteit, ook bij het afspelen van cassettes. Erg tevreden mee.

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Cet avis concerne le produit AZ127 CD-soundmachine

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