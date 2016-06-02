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Arrêté
AZ1133/12
Profitez de votre musique partout où vous allez
Vous appréciez les plaisirs simples de la vie et vous aimez le confort ? Vous serez séduit par le lecteur de CD Philips, élégant et portable, dont les fonctions conviviales vous permettront d'écouter vos musiques MP3 préférées.
Design pratique
CD-MP3
Syntoniseur stéréo FM/MW (AM)
La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.
Branchez votre casque sur cet appareil Philips pour profiter d'une écoute individuelle lorsque vous le souhaitez. Utilisez votre casque pour apprécier la qualité sonore de vos morceaux préférés sans déranger les personnes qui vous entourent.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.3
sur 6
3
Avis
kiliKili
02/06/2016
France
J'adore mon appareil.
J’ai dit ici que mon lecteur de CD AZ1133 ne lisait pas tous les MP3 et j’ai reçu un mail de Philips me disant que je ne respectais pas la charte etc …. Que chez Philips on n’aime pas la critique,soit,mais je pense qu’il aurait été beaucoup plus commercial de me dire « Cher client,nous sommes désolé mais vos propos ne respectent pas la charte mais nous allons tout mettre en œuvre pour vous satisfaire en prenant contact avec etc …. » du moins c’est ce que font les gens d'autres marques. Ps : Un revendeur de chez Auchan m’a expliqué le pourquoi de mon problème,c’est tout simplement parce-que je ne gravais pas mes MP3 en mode « Joliet » avec Nero. Merci de m’avoir lu.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ1133 Lecteur de CD
Oui, je recommande ce produit
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KiliKili
30/05/2016
France
Lit de trés rares MP3
Attention ce produit qui aurait pu être magnifique ne lit que de très rares fichiers en MP3 (problème de codecs peut-être ou de protection ?) alors que d'autres lecteurs de CD d'autres marques fonctionnent à merveille. Mes cd originaux que j'ai réuni en MP3 ne sont pas toujours acceptés et c'est dommage et pas de mise à jour chez Philips.
Cet avis concerne le produit AZ1133 Lecteur de CD
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cementerio
17/05/2012
España
Negativa
Me lo regalaron, no lo habría elegido, demasiado grande y difícil de programar y manejar.
Cet avis concerne le produit AZ1133 CD Soundmachine
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