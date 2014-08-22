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Arrêté
Diffusez votre musique et chargez votre téléphone Android
Connectez simplement votre téléphone Android à la station d'accueil AS860 pour le charger et profiter d'un son exceptionnel. Pour votre confort, utilisez un smartphone compatible NFC One-Touch pour la connexion Bluetooth et la diffusion de musique.
pour Android
Bluetooth
Couplez aisément des appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field Communications). Il vous suffit d'approcher le smartphone ou la tablette compatible NFC de la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-ci, activer le couplage Bluetooth® et commencer à diffuser de la musique.
La nouvelle station Philips FlexiDock améliorée est dotée d'un connecteur micro-USB, idéal pour tout téléphone Android. Avec ses bords arrondis, le mécanisme de connexion est parfaitement adapté aux téléphones Android. Il offre une adaptabilité optimale. Faites simplement glisser le connecteur vers la gauche ou la droite, ou faites-le pivoter de manière à ce qu'il corresponde à l'emplacement et à l'orientation du port micro-USB de votre téléphone. Unique en son genre, cette flexibilité extrême répond aux besoins des téléphones Android de différentes marques, quelles que soient la position et l'orientation du connecteur micro-USB.
Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée aussi fiable qu'écoénergétique. Cette technologie permet une connexion sans fil aisée à votre iPod/iPhone/iPad ou à d'autres périphériques Bluetooth, tels que des téléphones intelligents, des tablettes ou même des ordinateurs portatifs, pour pouvoir profiter facilement sur votre haut-parleur de votre musique préférée et du son de vos vidéos ou de vos jeux.
4.6
sur 6
5
Avis
100%
recommandent ce produit
mangitom
22/08/2014
Deutschland
Kraftpacket besonders für Außeneinsatz
Verpackung: Das Gerät wird in einem ansprechenden grünen Karton geliefert. Die Verpackung wurde optisch ausreichend designt und schützt die Kamera zuverlässig vor Transportschäden. Der Lautsprecher ist durch zwei Pappschalen fixiert, wie man es vielleicht von umweltfreundlichen Eierverpackungen her kennt, also ohne den sonst üblichen Plastikschaum. Dadurch wird die Umwelt ein wenig entlastet. Für mich bedeutet das einen Daumen nach oben! Nur das Doppelklinkenstecker - Kabel und das Netzteil sind jeweils separat in einer Plastiktüte verpackt. Zusätzlich findet man ein Umweltinfo, eine EU-Konformitätserklärung und eine mehrsprachigen Kurzanleitung. Design: Das Gerät ist, wie von Phillips Produkten gewohnt, sehr wertig verarbeitet. Mit dem integrierten Lithium-Ionen-Akku wiegt der Lautsprecher ca. 2 kg. Bei den geringen Maßen erscheint einem das schon als respektables Gewicht. Ein anthrazitfarbenes Wabengitter fasst den Quader rundherum ein. Die beiden Lautsprecher scheinen vorne leicht silbrig durch das Gitter. Auf der Rückseite ist der Austritt der Tiefbassröhre erkennbar. Ebenfalls hinten findet man den Anschluss für Netzstecker, einen USB Ausgang und ein 3.5mm Audioausgang (Klinkenstecker). Die Unterseite ist mit Gummipolstern versehen. Die Oberseite des Lautsprechers ist mit einer matt silbernen Metallfolie bedeckt. Diese scheint allerdings ein wenig empfindlich, so dass ein leichter Kratzer bei mir leider sofort auffiel. Hervorzuheben ist der Micro-USB Anschluss. Dieser lässt sich mittels eines Rädchens auf die passende Höhe ein- bzw. ausfahren. Auch lässt er sich flexibel nach links und rechts verschieben. Da sich der USB Anschluss zusätzlich um die Vertikalachse drehen lasst, sollte er den Anschluss aller halbwegs modernen Handys und Tabletts mit einer solchen Lademöglichkeit zulassen. Ein eventuelles Umkippen nach hinten wird durch eine kleine durchsichtige Stütze verhindert. Funktion: Nachdem der Lautsprecher durch das Netzteil mit Strom versorgt ist, wird er mit Drücken auf die Poweranzeige eingeschaltet. Dies wird durch einen Piepton quittiert und die Poweranzeige beginnt grün zu leuchten. Zur Bluetooth-Koppelung muss man auf die entsprechende Anzeige drücken. (Der Taster befindet sich wie auch der Powertaster unter der Metallfolie.) Zunächst blinkt er blau und signalisiert damit, dass sie noch keine Verbindung mit einem Gerät erfolgt ist. Die Verbindung mit meinem Galaxy S2 stellte sich als vollkommen unkompliziert dar. Ohne zuvor die Kurzanleitung zu studieren, konnte ich die Geräte paaren. Dies wurde ebenfalls durch einen Piepton bestätigt. Die Tonwiedergabe konnte unmittelbar gestartet werden. Ein weiterer Druck auf den Bluetooth-Taster beendet die entsprechende Verbindung. Wahlweise kann nun eine Verbindung über den Klinkenstecker erfolgen. Sound: Der Sound ist überraschend gut und für meine Bedürfnisse ist der Bass, den die kleine Tiefbassröhre (Bassreflex-Lautsprechersystem) erzeugt, kräftig genug. Mit 20 Watt Ausgangsleistung (RMS) hat das Gerät für seine Größe ganz schön Wumms. Etwas kräftigere Bässe erhält man, wenn das Gerät ca. 15 cm vor einer reflektierenden Wand steht. Durch die digitale Klangverarbeitung (DSP) klingen die Höhen detailgetreu und klar. Ich höre gerne Rock und klassische Musik und meiner Meinung nach kann man mit dem Gerät schon eine kleine Gartenparty bestreiten. Der Sinn des von Philips empfohlenen, speziellen Audio Connect-Widget für Androidgeräte hat sich mir nicht erschlossen; es funktioniert auch ohne. Einsatz: Ich benutze das Gerät im Arbeitszimmer um Internet Radio zu streamen. Auf dem Balkon muss ich die Lautstärke schon ziemlich runterregeln (, sonst bekomme ich Besuch von den Nachbarn). Den USB-Anschluss kann man zum gleichzeitigen Laden des jeweiligen (Android-)Gerätes benutzen, auch wenn dieses gerade einen Song oder Radio streamt. Das funktioniert natürlich besonders gut im Freien. Hier kann man das Gerät durch den integrierten Akku (gefühlt) endlos lange (min 8 Stunden) benutzen ohne extra ein Ladegerät mitschleppen zu müssen. Für den Gebrauch unterwegs (Fahrradtour o.ä.) ist das Gerät mit seinen 2 Kg dann aber doch etwas zu schwer. Fazit: Der AS860 verdient 5 Sterne. Das Design ist stimmig und das Gerät solide verarbeitet. Man findet einen handlichen und kräftigen Bluetooth Lautsprecher mit Dock zum Laden, den man lange ohne Aufzuladen (im Garten) benutzen kann. Für mich eine klare Kaufempfehlung.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AS860 Kabelloses Lautsprecherdock
Oui, je recommande ce produit
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eischa78
16/04/2014
Deutschland
Echt geiles Teil!!! Aber stolzer Preis!!!
Also ich bin bislang sehr begeistert von dem Teil und sehr positiv davon überrascht. Auch wenn der Preis für das Gerät schon recht happig ist, ist es das Geld meiner Meinung nach absolut wert. Die Qualitätsanmutung und die Aufmachung ist wirklich sehr wertig und die Bedienung wirklich kinderleicht. Bei meinem Android-Handy (Motorola RAZR i) haben alle Verbindungswege (USB, Bluetooth & NFC) auf Anhieb funktioniert. Man darf nur nicht vergessen die Bluetooth-Verbindung zwischen beiden Geräten auszuschalten, wenn man das Handy direkt per USB anschließt, das klappt nämlich sonst nicht. Anscheinend gibt’s dann da einen Verbindungskonflikt, was aber auch logisch erscheint. Der Klang hat mich regelrecht fasziniert. Sehr klar, Bässe schön satt und nichts übersteuert, könnte nur etwas mehr Höhen vertragen, vor allem wenn man Radiosender wie ich über die App "TuneIn" anhört. Gespräche und Nachrichten wirken dann etwas dumpf. Aber damit kann ich leben. Was ich weiterhin toll finde, ist die integrierte Akku-Funktion. Allerdings kann ich nicht sagen wie lange der Akku wirklich durchhält, die Möglichkeit hatte ich noch nicht ihn komplett aus zu testen. Man sollte hier auch nicht vergessen dass das Handy immer mit geladen wird, sofern das Handy per USB direkt angeschlossen ist. Bisweilen läuft es per Akkubetrieb zusammengezählt vielleicht gute 3 ½ Stunden ohne dass ich erneut laden musste. Und das finde ich bisweilen schon mal eine gute Laufzeit. Zu dem USB-Anschluss sei noch erwähnt, dass dieser sehr „variabel“ ist. Man kann ihn durch ein Drehrad in der Höhe verstellen, nach links und rechts schieben und man kann ihn um 180 drehen um die verschiedensten Handys auch gut anschließen zu können. Bei mir klappt der Anschluss sogar ohne dass ich die Silikonhülle vom Handy abmachen muss.
Oui, je recommande ce produit
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Chrigel
15/12/2015
Suisse
Acheteur vérifié
kräftiger Sound, starker Akku
Hatte nicht eine derartige Bandbreite beim Sound erwartet, Bass und Höhen hören sich sehr gut an, trotz kompakter Dimensionen. Edles Design, einzig bei den Bedienfeldern sind immer lästige Fingerabdrücke wegzuwischen, damit es auch für das Auge stimmt. Insgesamt ein hervorragendes Produkt und sehr einfach zu bedienen.
Oui, je recommande ce produit
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