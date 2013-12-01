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Arrêté
Diffusez votre musique et chargez votre téléphone Android
La station d'accueil AS130 vous permet de diffuser de la musique haute qualité via Bluetooth et de charger votre téléphone Android en un clin d'œil.
Bluetooth®
pour Android
6 W
La nouvelle station Philips FlexiDock améliorée est dotée d'un connecteur micro-USB, idéal pour tout téléphone Android. Avec ses bords arrondis, le mécanisme de connexion est parfaitement adapté aux téléphones Android. Il offre une adaptabilité optimale. Faites simplement glisser le connecteur vers la gauche ou la droite, ou faites-le pivoter de manière à ce qu'il corresponde à l'emplacement et à l'orientation du port micro-USB de votre téléphone. Unique en son genre, cette flexibilité extrême répond aux besoins des téléphones Android de différentes marques, quelles que soient la position et l'orientation du connecteur micro-USB.
Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.
Téléchargeable sur Google Play, le widget Philips Bluetooth Audio Connect vous permet de connecter et d'appairer facilement votre appareil mobile à n'importe quel appareil audio Bluetooth Philips. Tapez sur l'icône du widget pour ajouter, appairer et connecter automatiquement votre appareil à l'appareil audio Bluetooth Philips. Une fois l'appareil appairé, vous pouvez renommer et modifier les icônes. Ce widget vous permet d'utiliser plusieurs appareils audio Philips, afin de basculer facilement entre différents appareils Bluetooth. Tapez simplement sur l'appareil audio Philips de votre choix pour lancer le streaming.
4.3
sur 6
10
Avis
100%
recommandent ce produit
RobertW
01/12/2013
Deutschland
handlich - praktisch - gut
Die Dockingstation hat ein klasse Design und ist nicht so groß, so dass man diese auch perfekt auf dem kleinsten Nachttisch unterbringt. Wie für Philips-Produkte üblich ist die Bedienung einfach und fast selbsterklärend. Die Kurzanleitung reicht vollkommen aus.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AS130 Kabelloses Lautsprecherdock
Oui, je recommande ce produit
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Nisse
22/11/2013
Deutschland
Edler kleiner Begleiter
Als erstes möchte ich auf die Verpackung eingehen. -ein handlicher,leicht zu öffnender Karton, -gut und sicher in Karton eingehüllt -alles ohne unnützen Verpackungsmüll Erster Eindruck -die Oberfläche wirkt hochwertig verarbeitet -der rundrum gespannte Netzstoff steht nirgendwo ab -Docking Port einfach zu verstellen -Anschlüsse gut erreichbar -die im Gehäuse versteckten Tasten sind leicht zu bedienen Erste Benutzung -App Download absolut unkompliziert -nach längerem Suchen rausgefunden das die APP ein Widget ist und daurch nicht so anwählbar,sondern muss eingerichtet werden -Sony Xperia Z hängt zur Seite rüber liegt aber sicher und fest -erse Schritte schnell und intuitiv erledigt -Uhr sauber ablesbar ,egal wie hell eingestellt Klang -Gute ausgewogene Balance -klare Höhen -Mitten kommen relativ sauber -Bässe ab 80% max Lautstärke knartschig -Zimmerlautstärke klingt sauber und ausgewogen Funktionen -Freisprechen funktioniert perfekt bei eingehenden Anrufen -Konnektivität tadelos (Klinke und Bluetooth) -Schnellladung im wahrsten Sinne des Wortes -Leider kein Batteriefach für Music to go Fazit Gelungener kleiner Begleiter in edlem Outfit. Diverse Dienste werden unterstützt und das auch problemlos. Ob als Uhr für den Nachttisch,als Radioersatz im Büro oder einfach nur um irgendwo im Haus Musik zu hören ein idealer kleiner Platzsparer. Aufgrund der geringen Maße findet er überall einen Stellplatz(mein Xperia Z beansprucht fast genauso viel Platz). Kaufempfehlung? Klares JA. Denn aufgrund der Konnektivität mit 3,5Klinke und Bluetooth ein absoluter Allrounder.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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jesusgonji
24/11/2015
España
Acheteur vérifié
volver a poner en catalogo o alguno similar
todo en uno: altavoz, reloj y cargador de móvil. es justo lo que buscaba. es estupendo para la mesilla de noche.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AS130 altavoz base inalámbrico
Oui, je recommande ce produit
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