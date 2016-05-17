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Arrêté
AJL308/12
Réveillez-vous avec une photo de vos proches
Rien de tel qu'une photo ou une musique qu'on aime pour se lever du bon pied. Ce radio-réveil Philips, avec son afficheur couleur 18 cm et son port USB/logement pour carte SD, vous aide à bien commencer la journée.
La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.
Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique et de photos via le port USB ou les logements pour carte SD.
Visualisez vos photos tout en écoutant votre musique ou station de radio préférée. Sélectionnez Photo with music (photo avec musique) dans le menu, puis installez-vous confortablement pour profiter des deux à la fois. Le radio-réveil Philips est doté d'un port USB et de logements pour cartes mémoire SD pour vous permettre d'écouter votre musique MP3 et WMA préférée et d'afficher vos images numériques préférées sur l'écran LCD.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
2.3
sur 6
7
Avis
Swakke62
17/05/2016
België
Eén van de betere die ik al heb gehad!
Deze zouden ze terug op de markt moeten brangen, eventueel een DAB+ uitvoering.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJL308 Klokradio
Oui, je recommande ce produit
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Blue4719
14/10/2011
Nederland
zeer tevreden
Wij hebben twee clockradio's in ons bezit ik vindt het alleen een minpunt dat de adapters vrij snel stuk waren we hebben ze alle twee al moeten vervangen en ik vindt de adapters vrij duur het had wel iets goedkoper gekunt
Oui, je recommande ce produit
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pauld
28/11/2010
België
Goed maar bij te sturen
Clock radio werkt perfect maar niet te lang. Deze van ons heeft het 2 jaar gedaan en dan plots geen geluid en later geen beeld meer. Voor een clockradio heeft dit een korte levensduur maar anderzijds veelzijdig, verschillende aangename geluiden om mee wakker te worden en 2 programma's om te wekken, super. 1 minpunt is de fotogallerij, deze kan je met een memorcard laten afspelen maar de kaart kan niet gelezen worden door de computer. De kaart wordt door het fototoestel aangemaakt en er kunnen geen foto's opgeladen worden. Blijkbaar is het toestel niet meer te verkrijgen in de handel en toestellen van de concurentie zijn meestal duurder en niet zo veelzijdig als dit toestel.
Oui, je recommande ce produit
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