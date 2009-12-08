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Arrêté

Radio-réveil

AJL305/12

2.6

| (5) Avis

Radio-réveil au design élégant doté d'une messagerie vocale

Un compagnon idéal qui vous permet d'enregistrer des messages vocaux pour les membres de votre famille, sur la boîte vocale qui leur est réservée. Ce radio-réveil Philips peut être installé sur une table ou fixé au mur et est doté de fonctions d'horloge, de radio et de diaporama photo.

Voir tous les avantages

et d'un afficheur couleur

Radio-réveil au design élégant doté d'une messagerie vocale

Boîtes vocales dédiées, pour 5 membres de la famille au maximum

Jusqu'à 2 minutes d'enregistrement vocal numérique

Cinq afficheurs couleur 3,8 cm (1,5") pour photos miniatures

Spécificités Techniques

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Notation globale

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2.6

sur 6

5

Avis

4

08/12/2009

United Kingdom

United Kingdom

STYLISH AND UP TO DATE

THIS PRODUCT FITS NEATLY ON ANY SHELF, OR FIXES TO THE WALL. THIS MAKES IT PERFECT FOR ANY PLACE OR CHOICE FOR VIEWING. THE FEATURES OF VOICEMESSAGING AND ADDING PHOTOS MAKES IT SERIOUSLY UNIQUE AND OUTSTANDING.

Cet avis concerne le produit AJL305 Clock Radio

Cet avis concerne le produit AJL305 Clock Radio

16/10/2011

France

France

moyen

Son moyen. Pas de possibilité de régler le son du réveil

Cet avis concerne le produit AJL305 Radio-réveil

Cet avis concerne le produit AJL305 Radio-réveil

23/06/2013

Nederland

Nederland

Lastig foto's programmeren

Gemiddeld apparaat, met lastig toe te voegen foto's N

Cet avis concerne le produit AJL305 Klokradio

Cet avis concerne le produit AJL305 Klokradio

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