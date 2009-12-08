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Arrêté
AJL305/12
Radio-réveil au design élégant doté d'une messagerie vocale
Un compagnon idéal qui vous permet d'enregistrer des messages vocaux pour les membres de votre famille, sur la boîte vocale qui leur est réservée. Ce radio-réveil Philips peut être installé sur une table ou fixé au mur et est doté de fonctions d'horloge, de radio et de diaporama photo.
2.6
sur 6
5
Avis
GENN
08/12/2009
United Kingdom
STYLISH AND UP TO DATE
THIS PRODUCT FITS NEATLY ON ANY SHELF, OR FIXES TO THE WALL. THIS MAKES IT PERFECT FOR ANY PLACE OR CHOICE FOR VIEWING. THE FEATURES OF VOICEMESSAGING AND ADDING PHOTOS MAKES IT SERIOUSLY UNIQUE AND OUTSTANDING.
Cet avis concerne le produit AJL305 Clock Radio
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jamas
16/10/2011
France
moyen
Son moyen. Pas de possibilité de régler le son du réveil
Cet avis concerne le produit AJL305 Radio-réveil
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Fredflintstone
23/06/2013
Nederland
Lastig foto's programmeren
Gemiddeld apparaat, met lastig toe te voegen foto's N
Cet avis concerne le produit AJL305 Klokradio
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