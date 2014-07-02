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Arrêté
Réveil en musique
Commencez votre journée avec cette station d'accueil Philips. Elle offre un système de haut-parleurs Bass Reflex pour des basses puissantes, une puissance de sortie de 20 W RMS et une station d'accueil pour iPod/iPhone avec connecteur Lightning. Optimisez le réveil ou la radio grâce à l'application gratuite Philips.
avec connecteur Lightning
pour iPod/iPhone
FM, double alarme
20 W, sauvegarde heure et alarme
En cas de panne de courant, ce réveil intelligent garde en mémoire l'heure et vos paramètres. L'alarme programmée reste active même si l'écran est éteint, grâce à une batterie intégrée. Lorsque le courant est rétabli, vous n'avez pas besoin de régler l'heure ou de redéfinir vos paramètres. Et même si la coupure se prolonge, la batterie permet le déclenchement du buzzer à l'heure programmée, pour que vous soyez certain de ne jamais être en retard.
Quelle meilleure façon de se réveiller ou d'écouter la radio qu'avec l'application gratuite Philips HomeStudio ? Téléchargez simplement l'application depuis l'App Store d'Apple pour profiter de toute une gamme de fonctionnalités sympathiques. La configuration avancée de l'alarme, par exemple, vous offre une plus grande souplesse pour régler votre alarme, tant au niveau du volume que de la durée, de la date et du son. Vous bénéficierez également d'une meilleure interface pour écouter la radio, avec des fonctions de présélection simples d'utilisation.
4.7
sur 6
3
Avis
100%
recommandent ce produit
cisco75
02/07/2014
Italia
Prodotto veramente ottimo
Cercavo una dock station da regalare alla mia compagna per il suo iCoso (:D) ed ho trovato questo prodotto veramente ottimo. Facilità di utilizzo ed installazione, ottimo rapporto qualità/prezzo, discreto design, abbastanza compatto e facilmente trasportabile (vacanze, ecc..), robusto e con buone prestazioni audio. E' rimasta veramente contenta e l'utilizza quotidianamente, sia come sveglia, radio e lettore musicale, oltreché come caricabatteria alternativo. Veramente un bel prodotto!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ7245D Docking station per iPod/iPhone
Oui, je recommande ce produit
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Eiger
07/09/2013
Italia
Eccellente
Ottimo design, semplice e quindi ideale per una radiosveglia. Suono veramente buono. All'altezza di un apparecchio stereo. Permette di svegliassi di buon umore. La gestione è inizialmente un po' poco intuitiva ma dopo un po' di pratica tutto s'apprende bene.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ7245D Docking station per iPod/iPhone
Oui, je recommande ce produit
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Ste972
19/08/2013
Italia
Prodotto dalle caratteristiche buone
Cercavo un prodotto che offrisse radiosveglia e ricarica per iPhone 5, questo Philips è una delle uniche offerte di mercato, ma nel complesso è un ottimo compromesso tra qualità e prezzo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ7245D Docking station per iPod/iPhone
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