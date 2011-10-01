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Arrêté
AJ7040D/12
Réveillez-vous au son de votre iPod/iPhone
Commencez chaque journée avec vos morceaux préférés depuis votre iPod/iPhone. Avec ses haut-parleurs Bass Reflex intégrés, cette élégante station d'accueil offre des basses profondes et un son puissant. Si vous préférez, vous pouvez également choisir de vous réveiller avec la radio ou un buzzer avec double alarme.
Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.
Vous pouvez désormais naviguer à travers des centaines de chansons, dans votre système musical Philips ainsi que dans votre iPod/iPhone, d'une simple pression sur votre télécommande tout-en-un de Philips. Accédez rapidement et facilement à vos musiques préférées, classées par playlist, album, artiste, genre ou titre de chanson. Son ergonomie unique vous permet d'accéder à toutes les commandes d'une seule main.
Le port à ressort de la station d'accueil, au design intelligent, est compatible avec les iPhone ou iPod, sans adaptateur spécial. Il fonctionne également lorsque ceux-ci sont placés dans leur étui de protection (pour la plupart des modèles) ; il vous suffit alors de placer votre iPhone ou iPod tel quel. Vous pouvez ensuite profiter pleinement de votre musique, en toute simplicité.
3.3
sur 6
3
Avis
C22DRIC
01/10/2011
België
Echtwaar de allerbeste kook ooit!!!
dat geluid is echt zo goed ik had het niet verwacht van een dock zonder bass!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone
sietch
15/07/2012
France
Deçu par le rendu sonore...
Bien que le produit en lui même soi sympa et agréable d'utilisation, je trouve le rendu son pas terrible en comparaison a d'autre station d’accueil de même type que je possède. Son sourd, manque de netteté musical. Ce qui est bien dommage.
Cet avis concerne le produit AJ7040D docking station for iPod/iPhone
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Vlagdag
22/02/2020
Nederland
Mooi uiterlijk
Jammer van de slechte geluidskwaliteit te veel bas, daardoor is de spraak moeilijk te verstaan.
Avantages
mooi uiterlijk
Contre
geluid via FM te zware bas
Cet avis concerne le produit AJ7040D docking station for iPod/iPhone
Date d'utilisation 2018-02-22
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Date d'utilisation 2018-02-22