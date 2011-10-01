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Arrêté

station d'accueil pour iPod/iPhone

AJ7040D/12

3.3

| (3) Avis

Réveillez-vous au son de votre iPod/iPhone

Commencez chaque journée avec vos morceaux préférés depuis votre iPod/iPhone. Avec ses haut-parleurs Bass Reflex intégrés, cette élégante station d'accueil offre des basses profondes et un son puissant. Si vous préférez, vous pouvez également choisir de vous réveiller avec la radio ou un buzzer avec double alarme.

Voir tous les avantages

Réveillez-vous au son de votre iPod/iPhone

Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Télécommande tout-en-un pour votre système audio et votre iPhone/iPod

Télécommande tout-en-un pour votre système audio et votre iPhone/iPod

Vous pouvez désormais naviguer à travers des centaines de chansons, dans votre système musical Philips ainsi que dans votre iPod/iPhone, d'une simple pression sur votre télécommande tout-en-un de Philips. Accédez rapidement et facilement à vos musiques préférées, classées par playlist, album, artiste, genre ou titre de chanson. Son ergonomie unique vous permet d'accéder à toutes les commandes d'une seule main.

Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui

Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui

Le port à ressort de la station d'accueil, au design intelligent, est compatible avec les iPhone ou iPod, sans adaptateur spécial. Il fonctionne également lorsque ceux-ci sont placés dans leur étui de protection (pour la plupart des modèles) ; il vous suffit alors de placer votre iPhone ou iPod tel quel. Vous pouvez ensuite profiter pleinement de votre musique, en toute simplicité.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.3

sur 6

3

Avis

4
1

01/10/2011

België

België

Echtwaar de allerbeste kook ooit!!!

dat geluid is echt zo goed ik had het niet verwacht van een dock zonder bass!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone

15/07/2012

France

France

Deçu par le rendu sonore...

Bien que le produit en lui même soi sympa et agréable d'utilisation, je trouve le rendu son pas terrible en comparaison a d'autre station d’accueil de même type que je possède. Son sourd, manque de netteté musical. Ce qui est bien dommage.

Cet avis concerne le produit AJ7040D docking station for iPod/iPhone

Cet avis concerne le produit AJ7040D docking station for iPod/iPhone

22/02/2020

Nederland

Nederland

Mooi uiterlijk

Jammer van de slechte geluidskwaliteit te veel bas, daardoor is de spraak moeilijk te verstaan.

Avantages

mooi uiterlijk

Contre

geluid via FM te zware bas

Cet avis concerne le produit AJ7040D docking station for iPod/iPhone

Date d'utilisation 2018-02-22

Cet avis concerne le produit AJ7040D docking station for iPod/iPhone

Date d'utilisation 2018-02-22

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