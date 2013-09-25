ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de l'emballage
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de l'emballage
  • Image principale

Arrêté

Radio-réveil pour iPod/iPhone

AJ5300D/12

3.1

| (29) Avis

Réveillez-vous au son de vos chansons préférées

Réveillez-vous au son de cette station d'accueil radio-réveil Philips AJ5300D/12. L'application gratuite Philips optimise le réveil et la radio, tandis que les 4 W RMS de l'appareil produisent un son clair et puissant. Connectez simplement un iPod ou un iPhone.

Voir tous les avantages

de votre iPod/iPhone, et la radio

Réveillez-vous au son de vos chansons préférées

  • avec connecteur 30 broches

  • pour iPod/iPhone

  • FM, double alarme

  • 4 W

Écoutez votre iPod/iPhone tout en le rechargeant

Écoutez votre iPod/iPhone tout en le rechargeant

Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod/iPhone! Vous pouvez déposer votre appareil portatif sur la station d'accueil du système de divertissement pour écouter votre musique favorite avec une qualité de son extraordinaire. Pendant ce temps, la station recharge votre iPod/iPhone et vous n'avez ainsi plus à vous soucier de la charge de la batterie. La station recharge automatiquement votre appareil lorsqu'il est connecté.

MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur

MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur

L'entrée MP3 permet la lecture directe de fichiers MP3 depuis des lecteurs portatifs. En plus de vous permettre d'écouter votre musique préférée en bénéficiant de la qualité du système audio, l'entrée MP3 est également très pratique du fait que vous n'avez qu'à brancher votre lecteur MP3 portatif sur le système audio.

Tuner FM numérique avec présélections

Tuner FM numérique avec présélections

La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.1

sur 6

29

Avis

25/09/2013

France

France

très bon produit !!

j'ai aimé la symcro de l'heure avec mon iphone. et le double réveille. je suis très content de mon achat !!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ5300D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ5300D Radio-réveil pour iPod/iPhone

13/01/2013

France

France

j'en suis trés content

J'aime la technologie, la qualité et l'association des deux nous donne ce produit. Je ne l'ai que depuis 5 jours mais il repond a mon besoin a tous niveaux. Le son est sympa, les réglages precis (volume au reveil), l'eclairage de nuit est réglable comme il faut, mon 4S se connecte bien malgrés son etui de guerrier, bref, content.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ5300D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ5300D Radio-réveil pour iPod/iPhone

13/01/2013

France

France

j'en suis trés content

J'aime la technologie, la qualité et l'association des deux nous donne ce produit. Je ne l'ai que depuis 5 jours mais il repond a mon besoin a tous niveaux. Le son est sympa, les réglages precis (volume au reveil), l'eclairage de nuit est réglable comme il faut, mon 4S se connecte bien malgrés son etui de guerrier, bref, content.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ5300D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ5300D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.