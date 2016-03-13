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Arrêté
AJ4300B/12
Commencez la journée à votre rythme !
Réveillez-vous à votre rythme grâce aux alarmes doubles, pour vous et votre moitié. Les présélections FM permettent à chacun de se réveiller en écoutant son émission radio préférée, à moins que vous ne préfériez le buzzer. Utilisez le port USB intégré pour recharger n'importe quel appareil portable.
Tuner numérique FM
Double alarme
Sauvegarde de l'heure et de l'alarme
Vous pouvez contrôler facilement le temps de diffusion de la radio Philips en réglant le nombre de minutes souhaité sur la minuterie numérique. Celle-ci décompte automatiquement le temps défini et éteint la radio une fois le temps écoulé.
Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.
2.7
sur 6
9
Avis
papy333
13/03/2016
France
Acheteur vérifié
APPAREIL AU LOOK SYMPA
utilisation moins simple que prévisible. Esthétiquement rien à dire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ4300B Radio-réveil
Oui, je recommande ce produit
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papybruno
13/03/2016
France
Acheteur vérifié
APPAREIL AU LOOK SYMPA
utilisation moins simple que prévisible. Esthétiquement rien à dire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ4300B Radio-réveil
Oui, je recommande ce produit
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sampat
19/02/2016
France
Bon Produit
Bon design appareil simple à utiliser seul bémol la radio démarre avec un volume 2 qui est un peu fort lors du réveil. 20 stations mémorisables 2 alarmes semaine weekend
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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