Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
AJ4200/12
Rechargez votre téléphone portable pendant la nuit
Ce radio-réveil Philips ne se contente pas de vous réveiller au son de votre station radio préférée, il recharge également votre mobile pendant la nuit. Il est équipé d'une double alarme avec des paramètres pour la semaine et le week-end et présente un large écran LCD pour une lecture aisée.
Charge téléphone portable/appareil USB
Conçu avec un compartiment de rangement intégré pour les embouts de connecteur de votre chargeur. Vos embouts sont ainsi correctement rangés pour une utilisation ultérieure. L'appareil est également fourni avec des embouts de petite et de grande tailles pour les différents modèles de téléphone portable ainsi qu'avec des connecteurs pour les périphériques mini-USB.
Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.
L'écran LCD affiche clairement la date et le jour de la semaine.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.1
sur 6
7
Avis
Iano
24/07/2012
United Kingdom
Not a design classic, but great sound and functionality
Use this as an alarm clock to wake to DAB radio while charging my I phone. The sound is very good for a product of this size, the visibility of the screen is good and there is a useful remote control. The only niggle is the limited colour choice (black) and an uninspired design.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ4200 Digital tuning clock radio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ4200 Digital tuning clock radio
Valerisis
20/09/2014
France
Pas mal
Bonjour, j'aime bien ce produit, mais je dirais le seul bémol ce sont les coupures de courant, pas de pile pour garder en mémoire, trés dommage.........
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ4200 Radio réveil avec tuner numérique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ4200 Radio réveil avec tuner numérique
Petrov,Plamen
24/08/2021
Nederland
Acheteur vérifié
Good for morning wake up
Good for morning wake up but there is not the stereo jack for headphones to listen FM radio when is not needed the speaker.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ4200 Klokradio met digitale tuner
Date d'utilisation 2019-08-23
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ4200 Klokradio met digitale tuner
Date d'utilisation 2019-08-23