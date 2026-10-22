Endormez-vous au son de votre musique préférée grâce à la minuterie de mise en veille

Avec la minuterie de mise en veille, choisissez combien de temps vous voulez écouter de la musique ou la radio avant de vous endormir. Réglez une durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez le CD ou la station de radio qui vous bercera. L'appareil Philips fonctionne pendant la durée sélectionnée puis passe automatiquement dans un mode veille écoénergétique. Plutôt que de compter les moutons pour trouver le sommeil, vous allez pouvoir vous laisser bercer par votre CD ou votre animateur radio préféré, sans vous soucier de la consommation d'énergie.