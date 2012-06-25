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Arrêté
AJ3916/12
Commencez la journée au rythme de votre piste CD préférée
Rythmez vos journées avec des sons personnalisés ! Ce radio-réveil Philips vous permet de vous endormir avec de la musique relaxante préchargée et de vous réveiller avec votre CD préféré ou des sons de la nature. Les enceintes stéréo 4 voies vous assurent un réveil en beauté !
CD
Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec tous les disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. À lui seul, un CD peut stocker jusqu'à 10 heures de musique. CD-RW (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les disques CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD audio tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD audio compatibles.
Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.
3.3
sur 6
4
Avis
KigaRei
25/06/2012
Deutschland
Gut mit einer Schwäche
Das Produkt sieht gut aus, Radio, CD oder voristallierte Wecktöne sind super. Leider dauert das einstellen eines Alarms zu lange. Die Anzahl der Tastendrücke um die Weckzeit 15 Min zu erhöhen dauert lange. Denn man muss auch wieder den Weckton (Radio oder CD oder welcher Ton) jedesmal neu einstellen. Das nervt. Und der Lautsprecher klingt blechernd, aber von so einem kleinen kann man auch keine wahnsinnige Leistung erwarten!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3916 Digitaler Radiowecker
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3916 Digitaler Radiowecker
Hovie
25/06/2020
Nederland
Acheteur vérifié
Op tijd wakker
Het is een prima wekkerradio. Simpel maar effectief. Goede prijs/kwaliteitverhouding. Zeker aan te bevelen.
Avantages
Goedkoop en effectief
Contre
Simpel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3916 Klokradio met digitale tuner
Date d'utilisation 2019-05-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3916 Klokradio met digitale tuner
Date d'utilisation 2019-05-25
quidproquo
09/10/2011
United Kingdom
great design
to set up the cd clock player took some reading of instruction properly. although once i had understood the instructions...it became clearl what i had done wrong.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3916 Clock Radio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3916 Clock Radio