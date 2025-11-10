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Arrêté

Radio réveil avec tuner numérique

AJ3650/12

4.1

| (16) Avis | 86% recommandent ce produit

Projection en toutes circonstances

Ce radio-réveil Philips intègre de nombreuses fonctionnalités : projection ultra-lumineuse la nuit et douce le jour, affichage clair de l'heure, de la date et des animations, mais aussi des températures extérieures et intérieures... en toutes circonstances.

Voir tous les avantages

avec projection ultra-lumineuse

Projection en toutes circonstances

  • Projection ultra-lumineuse

Projection de l'heure, de la date, de la température et des animations

0

Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

La musique relaxante préchargée vous aide à vous endormir paisiblement.

La musique relaxante préchargée vous aide à vous endormir paisiblement.

Détendez-vous ou endormez-vous avec des sons relaxants. Le radio-réveil Philips est préchargé avec des morceaux de relaxation. Laissez-vous bercer par le son de la pluie, le bruit des vagues, la musique de spa et bien plus encore.

Spécificités Techniques

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4.1

sur 6

16

Avis

86%

recommandent ce produit

3

10/11/2025

France

France

Pièce detachee

Très bon produit, ou peut on retrouver des pièces de rechange notamment la base ext qui fournissait la température ext? Merci

Cet avis concerne le produit AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

Date d'utilisation 2023-11-10

Cet avis concerne le produit AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

Date d'utilisation 2023-11-10

17/09/2019

France

France

Très dommage que cet excellent radio réveil ne soit plus commercialisé

Radio réveil présentant toutes les caractéristiques d’un outil quotidien très sympa même si c’est pour se réveiller : températures intérieure et extérieure pour se mettre en condition, défilement au plafond sur couleur rouge pas agressive, 2 alarmes programmables, petit pour la discrétion aussi

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

15/07/2012

France

France

Très bon produit au désign parfait

difficutés pour la lecture des indications sur l'écran

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

Oui, je recommande ce produit

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