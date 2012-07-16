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Arrêté
AJ3270D/12
Un réveil en musique avec votre iPod/iPhone
Commencez la journée du bon pied avec la musique de votre iPod/iPhone. Ce radio-réveil compact lit et charge les derniers modèles d'iPod/iPhone, même dans leurs étuis. Vous pouvez aussi vous réveiller avec la radio ou le buzzer.
avec connecteur 30 broches
pour iPod/iPhone
FM, double alarme
2 W
En cas de panne de courant, ce réveil intelligent garde en mémoire l'heure et vos paramètres. L'alarme programmée reste active même si l'écran est éteint, grâce à une batterie intégrée. Lorsque le courant est rétabli, vous n'avez pas besoin de régler l'heure ou de redéfinir vos paramètres. Et même si la coupure se prolonge, la batterie permet le déclenchement du buzzer à l'heure programmée, pour que vous soyez certain de ne jamais être en retard.
Vous pouvez contrôler facilement le temps de diffusion de la radio Philips en réglant le nombre de minutes souhaité sur la minuterie numérique. Celle-ci décompte automatiquement le temps défini et éteint la radio une fois le temps écoulé.
2.3
sur 6
58
Avis
snoopyplouf59
16/07/2012
France
le top de la simplicite d'utilisation
simplicité d'utilisation, excellent son, compact on peut meme utiliser l'iphone avec sa coque de protection Tiens peu de place idéal pour emmener en voyage la qualité philips!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Oui, je recommande ce produit
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Arrow54
20/05/2012
Nederland
Uitstekend
Een strak vormgegeven klokradio. Prima geluidskwaliteit. Grote, heldere cijfers in een rustige kleur. Handige koppeling met externe geluidsdrager.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone
Oui, je recommande ce produit
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jacomotovo
15/07/2012
France
produit de bonne qualité
je trouve que l'affichage est trop lumineux pour un radio réveil et que les commandes non différenciés rendent l'utilisation difficile la nuit globalement bon rapport qualité prix
Cet avis concerne le produit AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone
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