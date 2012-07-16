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Arrêté

Radio-réveil pour iPod/iPhone

AJ3270D/12

2.3

| (58) Avis

Un réveil en musique avec votre iPod/iPhone

Commencez la journée du bon pied avec la musique de votre iPod/iPhone. Ce radio-réveil compact lit et charge les derniers modèles d'iPod/iPhone, même dans leurs étuis. Vous pouvez aussi vous réveiller avec la radio ou le buzzer.

Voir tous les avantages

Un réveil en musique avec votre iPod/iPhone

  • avec connecteur 30 broches

  • pour iPod/iPhone

  • FM, double alarme

  • 2 W

Sauvegarde de l'heure et de l'alarme pour être certain de se réveiller, même en cas de panne de courant

En cas de panne de courant, ce réveil intelligent garde en mémoire l'heure et vos paramètres. L'alarme programmée reste active même si l'écran est éteint, grâce à une batterie intégrée. Lorsque le courant est rétabli, vous n'avez pas besoin de régler l'heure ou de redéfinir vos paramètres. Et même si la coupure se prolonge, la batterie permet le déclenchement du buzzer à l'heure programmée, pour que vous soyez certain de ne jamais être en retard.

Réveillez-vous avec la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de la radio

Luminosité de l'afficheur réglable pour plus de confort

Luminosité de l'afficheur réglable pour plus de confort

Vous pouvez contrôler facilement le temps de diffusion de la radio Philips en réglant le nombre de minutes souhaité sur la minuterie numérique. Celle-ci décompte automatiquement le temps défini et éteint la radio une fois le temps écoulé.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.3

sur 6

58

Avis

16/07/2012

France

France

le top de la simplicite d'utilisation

simplicité d'utilisation, excellent son, compact on peut meme utiliser l'iphone avec sa coque de protection Tiens peu de place idéal pour emmener en voyage la qualité philips!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone

20/05/2012

Nederland

Nederland

Uitstekend

Een strak vormgegeven klokradio. Prima geluidskwaliteit. Grote, heldere cijfers in een rustige kleur. Handige koppeling met externe geluidsdrager.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone

15/07/2012

France

France

produit de bonne qualité

je trouve que l'affichage est trop lumineux pour un radio réveil et que les commandes non différenciés rendent l'utilisation difficile la nuit globalement bon rapport qualité prix

Cet avis concerne le produit AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone

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