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Arrêté

Radio-réveil

AJ3226/12

2.8

| (16) Avis

Commencez la journée à votre rythme !

Avec cet élégant radio-réveil double alarme Philips, commencez la journée au son de votre station de radio préférée ou d'une alarme agréable. Un câble pratique permet également de le brancher directement à votre système audio portable placé sur votre table de nuit.

Voir tous les avantages

Réveillez-vous au son de la radio ou du buzzer.

Commencez la journée à votre rythme !

  • Tuner analogique FM/MW

  • Double alarme

  • Sauvegarde de l'heure et de l'alarme

  • Câble d'entrée audio intégré

Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer

Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer

Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.

Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil

Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil

Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenchera neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.8

sur 6

16

Avis

11/07/2019

France

France

2019 et toujours en bon fonctionnement (déjà 7 ans)

produit pour ma part encore en bon état, il commence juste à faiblir au niveau du volume du buzzer, et le bouton pour régler l'heure (en moins) et plus sensible qu'avant. Jamais eu de clignotement

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3226 Radio-réveil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3226 Radio-réveil

03/11/2011

Nederland

Nederland

goede kwaliteit.

Ik heb een klok radio gekocht van het merk philips en ben daar zeer tevrede over. Hij is gemakkelijk instelbaar en werkt perfeckt ik verslaap mij nooit meer,met deze wekker radio is echt een aanrader voor mensen die op tijd hun bed uit moeten. ik verslaap mij nooit meer..............

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3226 Klokradio

Oui, je recommande ce produit

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16/10/2011

France

France

Bien!

Effectivement le produit et bien, mais un peut compliqué dans son utilisation. Un peut trop de bouton sur les côtés, pour les différentes alarmes, mais aussi une fonction, qui commence à m'énerver, celle de clignoter souvent sans savoir sur quelle bouton on à appuyer.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3226 Radio-réveil

Oui, je recommande ce produit

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