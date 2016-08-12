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Arrêté
AJ3200/12
Réveillez-vous au son de la radio avec votre smartphone rechargé
Le radio-réveil Philips AJ3200 recharge tout type de smartphone - iPhone ou Android - pendant votre sommeil. Cette station d'accueil s'adapte à l'emplacement du connecteur de tous les téléphones. Réveillez-vous au son de votre radio FM préférée et commencez votre journée avec un téléphone complètement rechargé.
Chargeur universel
Tuner numérique FM
Double alarme
Sauvegarde de l'heure et de l'alarme
Fini l'enchevêtrement des câbles sur votre table de nuit. Ce radio-réveil est fourni avec trois connecteurs interchangeables vous permettant de charger votre iPhone, Android ou d'autres smartphones. Utilisez le câble Apple Lightning ou 30 broches avec un connecteur adapté à votre iPhone et/ou un connecteur micro-USB pour votre Android ou autre smartphone. Une fois le câble et la station d'accueil connectés, installez votre smartphone. Il commence immédiatement à se recharger. Les câbles sont bien rangés, hors de votre vue.
Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.
Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenchera neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.
2.1
sur 6
64
Avis
EricM
12/08/2016
France
Acheteur vérifié
Un bon petit radio réveil avec supports de charge
c'est un bon petit radio réveil vraiment pas cher, tout simple, qui sert aussi de support de charge. Attention, ne vous attendez pas à lire votre musique avec, il est destiné à recharger votre mobile, rien de plus. Il y a deux alarmes réglables sur Radio ou Sonnerie Le + : connecté sur secteur, pas de piles polluantes, mais ceci dit, il y a des piles de sauvegarde, donc pas de panne de réveil Je recommande pour un usage quotidien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3200 Radio-réveil
Oui, je recommande ce produit
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Markje73
28/12/2016
Nederland
Prima
Ik bezit de wekkerradio nu 5 dagen,en ik ben er zeer tevreden mee.het geluid van de radio is goed en het display vind ik niet te fel.ik ben er zeer blij mee!!
Cet avis concerne le produit AJ3200 Klokradio
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pikapus
02/10/2016
France
son
C'est un bon produit, pas excessif ! la qualité du son est bonne. A ce sujet, le volume de l'alarme en fonction radio ne peut pas se régler ! C'est dommage pour se réveiller le matin.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3200 Radio-réveil
Oui, je recommande ce produit
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