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Arrêté
AJ3116/12
Commencez la journée à votre rythme !
Cet élégant radio-réveil Philips fera de vous un modèle de ponctualité. Équipé d'une radio FM, il offre la possibilité d'être réveillé au son de votre radio préférée ou du buzzer.
Tuner numérique FM
Double alarme
Sauvegarde de l'heure et de l'alarme
Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.
La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.
Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.
2.6
sur 6
16
Avis
JavierDG
21/07/2016
España
Acheteur vérifié
Cumple perfectamente con lo que buscaba
Fácil de usar, cumple perfectamente con la función de despertar. Tiene una buena sintonización y un sonido nítido. Sólo cambiaría el que el volumen de la radio subiese más despacio en la función despertador. Y como posible mejora, añadir banda AM.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3116 Radio reloj con sintonización digital
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3116 Radio reloj con sintonización digital
Yanmarval
02/01/2018
France
Acheteur vérifié
excellent radio reveil
Pour un premier modèle, celui-ci est simple et facile à l'utilisé. Fréquence radio digitale est une bonne idée. Inconvénient: Impossibilité de mémoriser des stations radio.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique
Oui, je recommande ce produit
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gmtl
02/01/2018
France
excellent radio reveil
Pour un premier modèle, celui-ci est simple et facile à l'utilisé. Fréquence radio digitale est une bonne idée. Inconvénient: Impossibilité de mémoriser des stations radio.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique