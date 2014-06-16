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Arrêté

Radio-réveil

AJ3112/12

3.6

| (26) Avis

Commencez la journée à votre rythme !

Cet élégant radio-réveil Philips fera de vous un modèle de ponctualité. Équipé d'une radio AM/FM, il offre la possibilité d'être réveillé au son de votre radio préférée ou du buzzer.

Voir tous les avantages

Réveillez-vous au son de la radio ou du buzzer.

Commencez la journée à votre rythme !

  • Design compact

Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer

Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer

Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.

Grand écran pour une visualisation facile

L'écran de grande taille facilite la lecture des éléments affichés. Désormais, vous pouvez aisément lire l'heure et l'alarme, même de loin. Ce réveil est idéal pour les personnes âgées ou pour les malvoyants.

Grâce à la batterie de secours, l'heure reste juste lors des coupures d'électricité.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 6

26

Avis

16/06/2014

Nederland

Nederland

geweldig ding

licht, leuke prijs, makkelijk in te stellen, goed geluid, grote knop voor onderbreking perfect.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3112 Klokradio

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3112 Klokradio

23/06/2013

Nederland

Nederland

goed product

makkelijk in te stellen,leuk modelletje en je heb de keus om met muziek wakker te worden of met de buzzer.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3112 Klokradio

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3112 Klokradio

23/06/2013

Nederland

Nederland

goed product

makkelijk in te stellen,leuk modelletje en je heb de keus om met muziek wakker te worden of met de buzzer.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3112 Klokradio

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3112 Klokradio

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