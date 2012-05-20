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Arrêté

Radio-réveil pour iPod

AJ301DB/12

3.8

| (6) Avis

Commencez la journée à votre rythme !

Écoutez la musique de votre baladeur à la maison. Connectez votre iPod ou GoGear à ce radio-réveil Philips compact, qui offre des basses profondes grâce à une puissance de 12 W RMS. Profitez d'un son exceptionnel et commencez chaque journée en musique.

Voir tous les avantages

Réveillez-vous au son de votre musique préférée grâce à votre iPod

Commencez la journée à votre rythme !

  • Noire

Écoutez le contenu de votre iPod et chargez-le simultanément

Écoutez le contenu de votre iPod et chargez-le simultanément

Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod. Vous pouvez connecter votre iPod directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de votre batterie. À l'aide de votre télécommande, parcourez, sélectionnez et écoutez les fichiers musicaux stockés sur votre iPod. Lorsque vous placez votre iPod sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.

Technologie wOOx™ pour des basses profondes et puissantes

Technologie wOOx™ pour des basses profondes et puissantes

La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les systèmes de pilotage du haut-parleur fonctionnent en symbiose avec le radiateur du caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le circuit principal et le tweeter permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction en sandwich symétrique donnent des basses légères et précises sans distorsion. wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du haut-parleur pour restituer la musique de manière authentique.

Connexion auxiliaire pour votre lecteur de musique MP3

Connexion auxiliaire pour votre lecteur de musique MP3

Spécificités Techniques

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3.8

sur 6

6

Avis

3
2

20/05/2012

België

België

Geweldige koop voor geweldige prijs

Zeer tevreden met de aankoop, zeer makkelijkte gebruiken.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ301DB Klokradio voor iPod

Oui, je recommande ce produit

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31/08/2011

België

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Oui, je recommande ce produit

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16/02/2010

France

France

SUPER!!!!!!!!

Le son c'est no comment, c'est un sans faute, je pensai acheter un reveil et en fait j'ai eu une mini chaine hifi. Les qualités d'une mini chaine avec un minimum de place, et un design très elegant. Je le conseille sans hesiter, petit bemol je n'arrive toujours pas a regler le son du reveil, pour moi perso il n'est pas assez fort. En tous cas produit de qualité pas decue. Bravo.

Cet avis concerne le produit AJ301DB Radio-réveil pour iPod

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