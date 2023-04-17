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Arrêté

Radio-réveil

AJ2000/12

2.7

| (59) Avis

Se réveiller

Réveillez-vous au son de votre station radio ou de votre alarme favorite. L'élégant radio-réveil Philips AJ2000 avec finition miroir vous permet de présélectionner deux alarmes, une pour vous et une pour votre conjoint, à des heures différentes. Commencez chaque journée avec le sourire.

Voir tous les avantages

au son de votre radio préférée

Se réveiller

  • Afficheur finition miroir

  • Tuner numérique FM

  • Double alarme

Tuner FM pour bénéficier de la radio

Le tuner FM intégré vous permet d'écouter de la musique ou les informations tous les jours. Sélectionnez simplement la station de radio de votre choix.

Batterie de secours pour conserver vos données en cas de panne de courant

Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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2.7

sur 6

59

Avis

17/04/2023

France

France

Acheteur vérifié

Très beau design

Ergonomie et design très bien. Facile d'utilisation

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ2000 Radio-réveil

Date d'utilisation 2023-03-17

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ2000 Radio-réveil

Date d'utilisation 2023-03-17

22/09/2017

France

France

Qualité du son et de la luminosité cadran

Acheté suite au décès de mon ancien radio réveil, dont le son n'était pas terrible, j'ai été surpris de la qualité du rendu sonore de ce petit appareil. J'apprécie également la possibilité de régler la puissance d'éclairage des chiffres du cadran qui évite l'éblouissement de nuit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ2000 Radio-réveil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ2000 Radio-réveil

02/12/2022

Suisse

Suisse

Très bien

Tres bon petit réveil, joli design, luminosité ajustable, 20 stations radio memorisables automatiquement, 2 alarmes au choix sur radio ou Bips progressifs, (sonnerie longue pour les durs à reveiller), fonctuon Sleep pour s'endormir en musique. PIle de sauvegarde à l'arrière si coupure d'électricité, longueur du câble d'alimentation ok, longueur du câble antenne ok. Reglages intuitifs (à moins d'être vraiment stupide), j'ai pu régler toutes les fonctions sans avoir à déplier la notice. Joli design type miroir, compact et léger. Très bon produit que je recommande.

Avantages

Paramétrages facile.

Contre

Je cherche encore.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ2000 Radio-réveil

Date d'utilisation 2022-11-02

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ2000 Radio-réveil

Date d'utilisation 2022-11-02

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