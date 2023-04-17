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Arrêté
AJ2000/12
Se réveiller
Réveillez-vous au son de votre station radio ou de votre alarme favorite. L'élégant radio-réveil Philips AJ2000 avec finition miroir vous permet de présélectionner deux alarmes, une pour vous et une pour votre conjoint, à des heures différentes. Commencez chaque journée avec le sourire.
Afficheur finition miroir
Tuner numérique FM
Double alarme
Le tuner FM intégré vous permet d'écouter de la musique ou les informations tous les jours. Sélectionnez simplement la station de radio de votre choix.
Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.
2.7
sur 6
59
Avis
Papou1
17/04/2023
France
Acheteur vérifié
Très beau design
Ergonomie et design très bien. Facile d'utilisation
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ2000 Radio-réveil
Date d'utilisation 2023-03-17
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2023-03-17
Francilien8377
22/09/2017
France
Qualité du son et de la luminosité cadran
Acheté suite au décès de mon ancien radio réveil, dont le son n'était pas terrible, j'ai été surpris de la qualité du rendu sonore de ce petit appareil. J'apprécie également la possibilité de régler la puissance d'éclairage des chiffres du cadran qui évite l'éblouissement de nuit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ2000 Radio-réveil
Oui, je recommande ce produit
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Liohei
02/12/2022
Suisse
Très bien
Tres bon petit réveil, joli design, luminosité ajustable, 20 stations radio memorisables automatiquement, 2 alarmes au choix sur radio ou Bips progressifs, (sonnerie longue pour les durs à reveiller), fonctuon Sleep pour s'endormir en musique. PIle de sauvegarde à l'arrière si coupure d'électricité, longueur du câble d'alimentation ok, longueur du câble antenne ok. Reglages intuitifs (à moins d'être vraiment stupide), j'ai pu régler toutes les fonctions sans avoir à déplier la notice. Joli design type miroir, compact et léger. Très bon produit que je recommande.
Avantages
Paramétrages facile.
Contre
Je cherche encore.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ2000 Radio-réveil
Date d'utilisation 2022-11-02
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2022-11-02