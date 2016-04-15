ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo de face du produit
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo de face du produit
  • Photo de face du produit
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation

Arrêté

Radio portable

AE1500/00

4

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Radio de poche

Dans tous vos déplacements, bénéficiez d'un son puissant de qualité supérieure grâce à cette radio de poche AM/FM Philips.

Voir tous les avantages

Radio de poche

  • Tuner analogique FM/MW

  • Haut-parleur intégré

  • Prise pour casque

  • Fonctionne sur piles

Tuner FM/MW pour bénéficier de la radio

Tuner FM/MW pour bénéficier de la radio

Tuner stéréo FM/MW (AM)

Une seule molette pour le volume et la mise sous/hors tension

0

Enceinte intégrée pour écouter la radio sans casque, avec une bonne qualité sonore

Enceinte intégrée pour écouter la radio sans casque, avec une bonne qualité sonore

L'enceinte offre une bonne qualité sonore, pour plus de plaisir.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

5
3
2
1

15/04/2016

España

España

sencilla y facil de usar

cumple con mis expectativas de uso buen rendimiento, facil de usar y buen diseño

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AE1500 Radio portátil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AE1500 Radio portátil

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.