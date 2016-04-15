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Arrêté
Radio de poche
Dans tous vos déplacements, bénéficiez d'un son puissant de qualité supérieure grâce à cette radio de poche AM/FM Philips.
Tuner analogique FM/MW
Haut-parleur intégré
Prise pour casque
Fonctionne sur piles
Tuner stéréo FM/MW (AM)
0
L'enceinte offre une bonne qualité sonore, pour plus de plaisir.
4.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
francisco88ratt
15/04/2016
España
sencilla y facil de usar
cumple con mis expectativas de uso buen rendimiento, facil de usar y buen diseño
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AE1500 Radio portátil
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