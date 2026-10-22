Le système de haut-parleurs Bass Reflex produit des basses puissantes et profondes

Ce système génère des basses profondes grâce à un haut-parleur compact. Il se distingue des systèmes de haut-parleur conventionnels du fait qu'il comporte un caisson de basses aligné acoustiquement au haut-parleur des graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves conventionnel. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.