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Arrêté
AD315/05
Écoutez la musique depuis votre iPhone 5
Sur votre bureau ou ailleurs, la station d'accueil AD315 offre un son limpide et enveloppant. Compatible avec l'iPhone 5 et les derniers iPod grâce au connecteur Lightning. Fonctionnement sur secteur ou batterie pour écouter votre musique où que vous soyez.
avec connecteur Lightning
pour iPod/iPhone
8 W, fonctionnement piles ou secteur
L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.
Ce système génère des basses profondes grâce à un haut-parleur compact. Il se distingue des systèmes de haut-parleur conventionnels du fait qu'il comporte un caisson de basses aligné acoustiquement au haut-parleur des graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves conventionnel. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.
Profitez de votre musique préférée tout en chargeant votre iPod ou votre iPhone grâce au nouveau connecteur Lightning! Il vous suffit de placer l'appareil sur la station d'accueil pour écouter vos morceaux choisis avec une qualité sonore exceptionnelle. Pendant ce temps, la station le recharge rapidement et vous n'avez ainsi plus à vous soucier du niveau de la batterie.
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Notation globale