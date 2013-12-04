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Arrêté
AD295/12
Écoutez la musique depuis votre iPod/iPhone
Sur votre bureau ou ailleurs, cette incroyable station d'accueil offre un son limpide et enveloppant.
pour iPod/iPhone
MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.
Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod/iPhone! Vous pouvez déposer votre appareil portatif sur la station d'accueil du système de divertissement pour écouter votre musique favorite avec une qualité de son extraordinaire. Pendant ce temps, la station recharge votre iPod/iPhone et vous n'avez ainsi plus à vous soucier de la charge de la batterie. La station recharge automatiquement votre appareil lorsqu'il est connecté.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.0
sur 6
19
Avis
Kelly
04/12/2013
België
Dit product heeft prima eigenschappen.
Het is heel makkelijk. Je zet hem neer, Ipod er op en spelen maar. echt super, en een mooi geluid.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AD295 docking speaker
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AD295 docking speaker
hicks0r
10/12/2013
España
Complemento ideal para la cocina
Compre este dock casi por casualidad al probarlo un dia en una gran superficie. Lo tengo instalado en la cocina y todo sen ventajas, debido a que el protector que tiene en la zona de los altavoces es metalica se puede limpiar con comidad. Es de agradecer que no tenga ninguna zona con tela por que complicaria la limpieza, no obstante la calidad de sonido en esta unidad es muy buena, tiene la potencia adecuada para poder subir el volumen muy alto y al mismo tiempo no distorsionar en absoluto, algo muy de agradecer cuando "te emocionas" y subes al maximo tu cancion favorita. Lo dicho, audio muy limpio, quizas se encuentra a faltar algo mas de agudos, pero francamente en un equipo de estas dimensiones y precio estaras mas que satisfecho
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AD295 altavoz base
Oui, je recommande ce produit
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mirpix
20/03/2013
Nederland
Acheteur vérifié
fantastisch apparaat
fijn apparaat prima geluid snelle bezorging en heel simpel te bedienen
Oui, je recommande ce produit
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