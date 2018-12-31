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Arrêté

WhiteVisionlampe automobile

9005WHVB1

La sécurité n'a jamais été aussi attirante

Les lampes Philips WhiteVision apportent à vos éclairages automobiles avant un effet xénon blanc intense, pour une conduite optimale la nuit. Avec une lumière puissante et 60 % plus blanche, WhiteVision associe style et sécurité.

Voir tous les avantages

Effet xénon blanc intense

La sécurité n'a jamais été aussi attirante

  • Type de lampe : HB3

  • Lot de : 1

  • 12,8 V, 65 W

Une magnifique expérience de conduite avec effet xénon blanc intense

Les lampes Philips WhiteVision surpassent n'importe quelle lampe automobile bleue du marché. Elles sont idéales pour les conducteurs intransigeants sur le style comme sur la sécurité. Associant une température de couleur élevée à un élégant revêtement blanc, la WhiteVision est l'ultime montée en gamme pour vos optiques. La technologie de revêtement 3e génération brevetée par Philips est un chef-d'œuvre qui fait de la WhiteVision la première lampe produisant une lumière véritablement blanche.

Effet xénon blanc pour un style élégant

Les lampes WhiteVision donnent à vos éclairages automobile le style élégant des automobiles haut de gamme.

100 % légal sur voie publique, 100 % de lumière blanche intense

Première lampe produisant une lumière blanche intense légale sur voie publique, la WhiteVision est certifiée ECE. Elle offre une visibilité extrêmement élevée en toute sécurité, car elle n'éblouit pas le conducteur arrivant en face.

Spécificités Techniques

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  2. L'application varie selon le type de lampe