Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
9005PRC1
Conduisez en toute tranquillité
Offrant jusqu'à 30 % plus de visibilité qu'une lampe standard, l'éclairage avant Vision est économique et projette un faisceau lumineux d'excellente qualité (Qualité des pièces d'origine), avec la garantie de plus de sécurité et de confort.
Type de lampe : HB3
Lot de 1
12 V, 65 W
Nos solutions d'éclairage produisent un faisceau lumineux puissant et précis d'un rendu optimal. Nos solutions d'éclairage sont également les meilleures et les plus efficaces du marché car nous savons qu'un éclairage d'excellente qualité peut faire la différence entre la vie et la mort sur la route.
L'éclairage est une composante essentielle de l'expérience de conduite et le premier et unique facteur de sécurité qui permet effectivement de prévenir les accidents. En améliorant la visibilité globale et l'éclairage sur route, Philips s'engage dans la lutte contre les accidents et la sécurité routière.
Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont aujourd'hui devenues des équipements de série sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.
3.0
sur 6
1
Avis
stesa
21/11/2016
Italia
non è il prodotto migliore della philips
migliora la visibilità ma da solo +30/100 in più.Altro prodotto Philips promette +40/100.Avevo chiesto il migliore!
Cet avis concerne le produit Vision 9005PRC1 lampada fari auto
Cet avis concerne le produit Vision 9005PRC1 lampada fari auto