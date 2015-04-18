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Conduisez en toute tranquillité
Offrant jusqu'à 30 % plus de visibilité qu'une lampe standard, l'éclairage avant Vision est économique et projette un faisceau lumineux d'excellente qualité (Qualité des pièces d'origine), avec la garantie de plus de sécurité et de confort.
Type de lampe : HB3
12 V, 65 W
Jusqu'à 30 % de visibilité en plus
Excellent rapport qualité-prix
Nombre de lampes : 1
Nos solutions d'éclairage offrent un faisceau lumineux puissant et précis d'un rendu optimal. Les lampes Vision produisent un faisceau plus long, pour une sécurité et un confort accrus. Nos solutions d'éclairage sont les meilleures et les plus efficaces du marché car nous savons qu'un éclairage d'excellente qualité peut faire la différence entre la vie et la mort sur la route.
L'éclairage est une composante essentielle de l'expérience de conduite et le premier et unique facteur de sécurité qui participe effectivement à la prévention des accidents. En améliorant la visibilité globale et l'éclairage sur route, Philips s'engage dans la lutte contre les accidents et la sécurité routière.
Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont aujourd'hui devenues un standard sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Fernando55763
18/04/2015
España
Es un producto de buena tecnología
El rendimiento y su capacidad del haz en la carretera fue muy buena. La calidad de identificación de objetos a distancia fue buena.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Vision 9005PRB1 Más visión
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