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558M1RY/00
Sublimez le jeu sur console
Ce moniteur Momentum bénéficie du son mis au point par les légendaires experts en acoustique Bowers & Wilkins, pour un jeu sur console sublimé. Plongez au cœur de l'action grâce à un magnifique grand écran. Profitez d'un son et d'une image de qualité optimale, pour un plaisir de jeu inégalé.
Momentum
55" (139,7 cm)
3 840 x 2 160 (4K UHD)
Six modes audio pour optimiser votre expérience de jeu, de visionnage ou d'écoute. Sport et course : créez une expérience réaliste et immersive pour les retransmissions sportives ou les jeux de course. JDR et aventure : plongez au cœur d'un son spacieux et évocateur. Tir et action : profitez d'un son puissant et percutant pour un maximum d'excitation et de réalisme. Visionnage de films : améliorez les bandes-son de vos films pour une expérience d'écoute immersive, digne d'une salle de cinéma. Musique : True Sound par Bowers & Wilkins, pour des performances fidèles à la vision de l'artiste. Personnel : permet d'accéder au menu EQ afin de régler le son en fonction de vos besoins spécifiques.
À vous les compétitions et les parties intenses. Exigez une image ultra-fluide et sans latence. Ce moniteur Philips rafraîchit l'image à l'écran jusqu'à 120 fois par seconde, ce qui est plus rapide qu'un moniteur standard. Lorsque la fréquence d'images est trop basse, les ennemis peuvent apparaître de manière saccadée à l'écran, ce qui en fait des cibles difficiles à atteindre. Avec une fréquence d'images de 120 Hz, les images manquantes apparaissent à l'écran. Les mouvements de vos ennemis s'affichent de manière extrêmement fluide et vous pouvez les cibler facilement. Avec un très faible retard d'affichage et aucune déchirure de l'image, ce moniteur Philips est votre partenaire de jeu idéal.
L'affichage multi-vues ultra-haute résolution de Philips vous donne accès à tout un univers de connectivité. Il permet deux connexions et affichages, ce qui vous donne la possibilité de travailler simultanément avec différents appareils (PC et ordinateur portable, par exemple) afin d'effectuer plusieurs tâches à la fois.
3.7
sur 6
30
Avis
Damsdu25
13/11/2021
France
Mon avis après plusieurs mois
Bonjour, je joues en 4k avec 3080 sur bf 2042 et oui l' image est juste magnifique, testé sur fortnite, dota 2 bref une tuerie limité à 60 fps mais aujourd'hui sa suffit amplement en vu des cartes graphiques actuelle sur bf 2042 je suis en ultra 4k 55 à 60 fps hdr activé et la taille de l' écran et un plus dans mon travail avec deux pages cote à cote c'est que du bonheur l' ambilight en bas est sympa j'aurai préféré tout le tour mais fait déja son effet en gros je recommande cette écran par rapport à lla concurrence 2x plus chère et pour pas grand chose de plus !!! magnifique écran !!!
Avantages
grand fluide et beau
Contre
60 fps aurait préféré 120 fps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Momentum 436M6VBPAB Moniteur 4K HDR avec Ambiglow
Date d'utilisation 2021-07-13
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Momentum 436M6VBPAB Moniteur 4K HDR avec Ambiglow
Date d'utilisation 2021-07-13
LunedeFiel 33
16/04/2020
France
Enfin un moniteur 55"
De nos jours,avec les Box TV(Swisscom en Suisse pour moi) avoir une TV avec Tuner est inutile. De plus, pleins de réglages,de fioritures qu'on utilise jamais. ENFIN un moniteur de la meilleure taille (55") ET avec un son génial de série. Merci Philips. Me demande juste si on peut comme TV lire le son d'un Mobile sur le moniteur via Bluetooth ? Parfait pour Jeux vidéos, PC, TV et Blu-Ray.
Avantages
Taille, son, Ambiglow
Contre
Non Oled
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 558M1RY Moniteur 4K HDR avec Ambiglow
Date d'utilisation 2020-03-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 558M1RY Moniteur 4K HDR avec Ambiglow
Date d'utilisation 2020-03-16
The Brain
23/01/2021
Deutschland
Acheteur vérifié
Perfekter Monitor für Gaming und HDR-Wiedergabe!
Ich habe den Monitor hauptsächlich für meine Xbox-One-X und für 4K Film-Wiedergabe gekauft und bin damit sehr zufrieden. Genau für diese Zwecke eignet sich dieser Monitor ganz besonders. Tolle HDR-Wiedergabe und schnelle, flüssige Bilder im Gaming-Modus sind eindeutig die Stärken. Hinzu kommt noch ein hervorragender Klang durch die perfekt angestimmte integrierte Soundbar! Wirklich toller Klang! Auch Full-HD Inhalte (1080p) sehen sehr gut aus auf diesem Monitor, aber alles was darunter liegt ist eher nicht zu empfehlen (720p, 576i, 480p, oder 480i). Hier merkt man eindeutig die Schwächen des Monitors, nämlich kein Upscaling oder Bildverbesserer. Dadurch sehen diese Inhalte weniger gut aus und wären eher für andere Bildschirme zu empfehlen. Aber nochmal: Für Full-HD und vor allem 4K ist dieser Monitor absolut perfekt geeignet! Beim Gaming merkt man überhaupt keinen Input-Lag und die Spiele laufen sehr flüssig. Macht unheimlich Spaß auf diesem Monitor zu spielen!
Avantages
4K/HDR Wiedergabe und Gaming mit minimum Full-HD!
Contre
Weniger geeignet für 480i, 480p, 576i und 720p. Keine Bildverbesserer und kein Upscaling.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 558M1RY 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Date d'utilisation 2019-12-23
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 558M1RY 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Date d'utilisation 2019-12-23
Temps de réponse égal à SmartResponse
Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.
BT 709 / couverture DCI-P3 basée sur CIE 1976
Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
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L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.