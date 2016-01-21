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Arrêté
48PFK4100/12
Téléviseur LED plat Full HD
Téléviseur LED plat Full HD Philips série 4100 avec Digital Crystal Clear : le téléviseur idéal pour aujourd'hui et demain. Profitez d'images saisissantes, d'un son limpide et d'éléments pratiques tels que les prises USB et HDMI supplémentaires.
121 cm (48")
Téléviseur LED Full HD
DVB-T/C/S/S2
Les téléviseurs traditionnels ont un cadre qui les entoure comme un cadre d'image. Notre cadre ultra-fin est moderne et fin, et vous permet de profiter d'une image plus grande.
Un téléviseur aux lignes modernes et raffinées mérite un support capable de le sublimer. C'est pourquoi les concepteurs de Philips TV ont créé ce socle ouvert exclusif qui s'intègre parfaitement dans votre décor.
Philips a créé Digital Crystal Clear pour des images naturelles, quelle que soit la source. Que ce soit pour vous détendre devant votre série préférée, suivre les informations ou regarder une vidéo avec des amis, vous apprécierez de le faire avec un contraste, des couleurs et une netteté inégalés.
Récompenses
3.8
sur 6
36
Avis
hendrikuitoostende
21/01/2016
België
Acheteur vérifié
goed behalve enkele puntjes
had problemen om bevoorbeeld een zender te herbenoemen. (is gelukt maar niet zoals uitgelegd in de handleiding !!) ook zenders herklasseren (volgorde naar eigen wens) gaat niet ! heb het produkt niet zelf gekocht maar kado gekregen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 40PFK4100 Slanke Full HD LED-TV
Oui, je recommande ce produit
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jozua
19/10/2015
België
Acheteur vérifié
Het is een wereld van verschil met de beeldbuis TV
Ik heb te lang gewacht om de beeldbuis TV te vervangen door een platscherm TV. Het is een wereld van verschil van kleuren en beeldscherpte. Het scherm van het nieuwe toestel is nu ook groter dan voorheen, en dit is minder vermoeiend voor de ogen. Een echte weldaad!
Oui, je recommande ce produit
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Luca57
14/10/2015
België
Acheteur vérifié
uitmuntend tv-toestel
is mijn 5de tv toestel op rij van Philips en eerlijk gezegd....ongelooflijk en uitmuntende tv, opzettelijk gekozen voor géén Smarttv dus bij deze geen overaanbod van toeters en bellen Heel de familie is laaiend enthoussiast over onze "nieuwe aanwinst" en eelijk gezegd doet Philips wat ze aankondingen:zij maken inderdaad de BESTE tv's
Oui, je recommande ce produit
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D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.