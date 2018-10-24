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Arrêté
43HFL5011T/12
MediaSuite 43 po
propulsé par Android™
Avec Android sur votre téléviseur professionnel, vous profiterez d'une interface plus rapide, plus riche et conviviale. C'est votre base de lancement vers une mine de services commerciaux dédiés, d'applications et bien plus. Il y a un menu convivial incluant des liens directs vers vos applications préférées.
AppControl s'assure que vos téléviseurs obtiennent les applications que vous voulez. Avec la capacité d'ajouter de supprimer et de trier les applications, en plus de la capacité de configurer les applications dans des pièces spécifiques, il s'agit d'une expérience client réellement personnalisée que vous pouvez contrôler depuis un emplacement centralisé, sans avoir à être dans la pièce. Pour offrir une grande facilité d'utilisation et sécurité, chargez votre application personnalisée sur notre serveur privé en ligne et ayez l'assurance que vous êtes le seul pouvant y accéder.
Les applications avancées sont composées d'une bibliothèque d'applications en constante évolution. Grâce à la puissance d'Android, les applications fonctionnent plus facilement, plus rapidement et sont plus avancées que jamais. Conçues pour une utilisation commerciale, les données des clients sont supprimées après utilisation, et l'accès au contenu illégal pouvant nuire à votre entreprise est interdit.
Récompenses
2.7
sur 6
9
Avis
JALOUL
24/10/2018
France
solution pour les hotels
je trouve la série 32HFL5011T_12 de Phillips une solution parfaite pour les hôtels IP TV.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 32HFL5011T Hospitality TV
Oui, je recommande ce produit
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Rogelio Edgard
02/05/2022
España
Maravilloso invento que me ayudará mucho en mi vid
Me gusta tener este producto porque es muy bueno y moderno
Avantages
Magnífico
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 43HFL5011T TV profesional
Oui, je recommande ce produit
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andi88
05/12/2019
Deutschland
TV läßt sich sehr schlecht einstellen.
Menü ist nicht in deutsch verfügbar. Um ins Professional Settings zugelangen muss man den 6 Stelligen Code mehrmals hinternander eingeben - sehr nervig! Sendersortierung noch nicht gefunden. In der Bedienungsanleitung, die mir zuverfügung gestellt wurde, wird als erstes ein Softwareupdate empfohlen. Nie wieder ...
Avantages
keine
Contre
Nur
Cet avis concerne le produit 43HFL5011T Professional TV
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La disponibilité des fonctions dépend de la version choisie.
Philips ne garantit pas la disponibilité ou la continuité du bon fonctionnement des applications.
La mémoire libre courante peut être inférieure en raison des préconfigurations de l'appareil
La consommation électrique typique du téléviseur en marche est mesurée conformément à la norme IEC62087 Éd. 2. La consommation réelle dépendra de l’utilisation du téléviseur.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n’existe, conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.