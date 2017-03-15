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Arrêté
42403XVC1
Type de lampe : D3S
Lot de 1
42 V, 35 W
Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont aujourd'hui devenues des équipements de série sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.
Les produits et services Philips Automotive ont une réputation exceptionnelle sur le marché des équipements d'origine, de même que sur le marché des accessoires automobiles. Fabriqués avec des produits de haute qualité et ayant fait l'objet de tests qui satisfont aux cahiers des charges les plus exigeants, nos produits sont conçus pour maximiser la sécurité et le confort de conduite. L'ensemble de notre gamme est soigneusement testé, contrôlé et certifié (ISO 9001, ISO 14001 et QSO 9000) afin de répondre aux exigences les plus draconiennes de l'homologation ECE. En clair, c'est une qualité en laquelle vous pouvez avoir confiance.
Nos lampes reçoivent de nombreux prix des experts de l'automobile.
3.7
sur 6
3
Avis
Johaken42
15/03/2017
France
Parfaite
En remplacement des ampoules d'origines sur une Audi A4 B8, je suis parfaitement satisfait de l'éclairage de cette ampoule xenon. Blanc pur avec léger reflet bleu très clair. J'ai adoré.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampe xénon pour éclairage automobile
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampe xénon pour éclairage automobile
danny67
10/03/2014
Italia
Leggermente + bianche a terra la luce migliora realmente
Nonostante un gruppo ottico sporco e mal progettato da valeo per l'audi a5 prima serie, dopo aver montato queste lampade ho constatato miglioramenti sia come potenza del fascio che come colore tendente maggiormente al bianco. Certamente se i fari fossero stati nuovi avrei apprezzato maggiormente tuttavia sono soddisfatto. Purtroppo se intendete acquistarle in italia vi spennano ma se girate sui siti tedeschi le portate a casa ad un prezzo + ragionevole.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon
GiuseppeB
01/01/2016
Italia
Delusione
Montato una coppia di lampadine D3S su Ford Kuga II (anno 2013) con fari nuovi. Luminosità e temperatura della luce identica alle lampadine originali. Nessuna differenza riscontrata dopo il montaggio.
Cet avis concerne le produit Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon
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