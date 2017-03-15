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Arrêté

Xenon X-tremeVision plusLampe xénon pour éclairage automobile

42403XVC1

3.7
| (3) Avis
Conduisez en toute tranquillité
Offrant jusqu'à 50 % de visibilité en plus, cette solution d'éclairage puissant au xénon offre une luminosité très élevée pour une visibilité maximale répondant aux besoins des conducteurs les plus exigeants. Philips Xenon X-tremeVision est le choix idéal pour les conducteurs.
Voir tous les avantages

Jusqu'à 50 % de visibilité en plus

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  • Type de lampe : D3S

  • Lot de 1

  • 42 V, 35 W

Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles

Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles

Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont aujourd'hui devenues des équipements de série sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.

Respect des critères haute qualité de l'homologation ECE

Respect des critères haute qualité de l'homologation ECE

Les produits et services Philips Automotive ont une réputation exceptionnelle sur le marché des équipements d'origine, de même que sur le marché des accessoires automobiles. Fabriqués avec des produits de haute qualité et ayant fait l'objet de tests qui satisfont aux cahiers des charges les plus exigeants, nos produits sont conçus pour maximiser la sécurité et le confort de conduite. L'ensemble de notre gamme est soigneusement testé, contrôlé et certifié (ISO 9001, ISO 14001 et QSO 9000) afin de répondre aux exigences les plus draconiennes de l'homologation ECE. En clair, c'est une qualité en laquelle vous pouvez avoir confiance.

Fabricant primé d'ampoules de phare

Fabricant primé d'ampoules de phare

Nos lampes reçoivent de nombreux prix des experts de l'automobile.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.7

sur 6

3

Avis

4
3
2

15/03/2017

France

France

Parfaite

En remplacement des ampoules d'origines sur une Audi A4 B8, je suis parfaitement satisfait de l'éclairage de cette ampoule xenon. Blanc pur avec léger reflet bleu très clair. J'ai adoré.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampe xénon pour éclairage automobile

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampe xénon pour éclairage automobile

10/03/2014

Italia

Italia

Leggermente + bianche a terra la luce migliora realmente

Nonostante un gruppo ottico sporco e mal progettato da valeo per l'audi a5 prima serie, dopo aver montato queste lampade ho constatato miglioramenti sia come potenza del fascio che come colore tendente maggiormente al bianco. Certamente se i fari fossero stati nuovi avrei apprezzato maggiormente tuttavia sono soddisfatto. Purtroppo se intendete acquistarle in italia vi spennano ma se girate sui siti tedeschi le portate a casa ad un prezzo + ragionevole.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon

01/01/2016

Italia

Italia

Delusione

Montato una coppia di lampadine D3S su Ford Kuga II (anno 2013) con fari nuovi. Luminosità e temperatura della luce identica alle lampadine originali. Nessuna differenza riscontrata dopo il montaggio.

Cet avis concerne le produit Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon

Cet avis concerne le produit Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon

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