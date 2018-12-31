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Conduisez en toute tranquillité
La lampe Philips Xenon Vision remplace la lampe défectueuse sans différence de couleur avec la lampe inchangée, grâce à la nouvelle technologie de remplacement d'une lampe à la fois. Idéale en remplacement, elle est en outre économique !
Type de lampe : D3S
42 V, 35 W
Nombre de lampes : 1
Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont aujourd'hui devenues des équipements de série sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.
Les produits et services Philips Automotive ont une réputation exceptionnelle sur le marché des équipements d'origine, de même que sur le marché des accessoires automobiles. Fabriqués avec des produits de haute qualité et ayant fait l'objet de tests qui satisfont aux cahiers des charges les plus exigeants, nos produits sont conçus pour maximiser la sécurité et le confort de conduite. L'ensemble de notre gamme est soigneusement testé, contrôlé et certifié (ISO 9001, ISO 14001 et QSO 9000) afin de répondre aux exigences les plus draconiennes de l'homologation ECE. En clair, c'est une qualité en laquelle vous pouvez avoir confiance.
Nos lampes reçoivent de nombreux prix des experts de l'automobile.
Notation globale