Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
42402XV2C1
Une sécurité absolue avec un éclairage plus puissant
Avec un faisceau lumineux puissant poussant à l'extrême l'émission de lumière, X-tremeVision gen2 est à la pointe de la technologie xénon. Ses performances remarquables permettent une conduite exceptionnelle, pour une sécurité et un confort accrus.
Type de lampe : D4S
42 V, 35 W
Nombre de lampes : 1
La lumière est une composante essentielle de la conduite. En améliorant simplement la qualité de l'éclairage, vous pouvez éviter des accidents. La lampe Xenon X-tremeVision gen2 améliore la visibilité. Elle vous permet ainsi de remarquer les obstacles et les panneaux de signalisation routière plus tôt, pour un meilleur temps de réaction. La composition spectrale de cette lumière est adaptée à la sensibilité aux couleurs naturelles de vos yeux. De plus, cet éclairage avant produit une lumière dont la température de couleur de 4 800 K respecte vos yeux, ce qui rend la conduite de nuit plus sûre et plus agréable.
Les lampes Xenon HID (High Intensity Discharge) offrent deux fois plus d'éclairage pour une conduite plus sûre, quelles que soient les conditions. Des études ont démontré que l'éclairage automobile au xénon aidait les conducteurs à se concentrer sur la route et à distinguer les obstacles et la signalisation routière bien plus rapidement qu'avec des lampes traditionnelles. Quoi de mieux pour vaincre l'obscurité que d'utiliser une lumière blanche intense comparable à la lumière du jour ?
Les produits et services Philips Automotive ont une réputation exceptionnelle sur le marché des équipements d'origine, de même que sur le marché des accessoires automobiles. Fabriqués avec des produits de haute qualité et ayant fait l'objet de tests qui satisfont aux cahiers des charges les plus exigeants, nos produits sont conçus pour maximiser la sécurité et le confort de conduite. L'ensemble de notre gamme est soigneusement testé, contrôlé et certifié (ISO 9001, ISO 14001 et QSO 9000) afin de répondre aux exigences les plus draconiennes de l'homologation ECE. En clair, c'est une qualité en laquelle vous pouvez avoir confiance.
3.8
sur 6
296
Avis
Amederic
24/09/2026
France
Acheteur vérifié
Ampoules parfaites aux dimensions d une standard
Parfait et comme au titre à la même forme que le standard halogène. Pas de soucis pour la mise en place .
Avantages
Taille et lumière
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Access 11362U2500C2 Installation simple et rapide
Date d'utilisation 2026-08-24
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Access 11362U2500C2 Installation simple et rapide
Date d'utilisation 2026-08-24
Transalp
02/08/2026
France
Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date d'utilisation 2024-06-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date d'utilisation 2024-06-01
Lbcorp63000
18/02/2026
France
Acheteur vérifié
facile à mettre en place et de qualité
un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
Date d'utilisation 2025-01-18
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
Date d'utilisation 2025-01-18