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Arrêté

X-tremeVisionLampe pour éclairage avant

12258XV+S2

3.8

| (296) Avis

X-tremeVision : poussez les performances à l'extrême

Les lampes automobiles Philips X-tremeVision sont parmi les plus lumineuses du marché. Elles offrent jusqu'à 130 % de luminosité en plus et un faisceau d'une longueur exceptionnelle. Voyez plus loin, réagissez plus vite et conduisez de façon plus sûre.

Voir tous les avantages

Jusqu'à 130 % de luminosité en plus

X-tremeVision : poussez les performances à l'extrême

  • Type de lampe : H1

  • Lot de 2

  • 12 V, 55 W

  • Plus de lumière

Une sécurité durable pour voir et être vu

Une sécurité durable pour voir et être vu

Toute panne potentielle d'une pièce détachée présente un risque pour vous et votre véhicule. C'est tout particulièrement vrai pour les éclairages avant. Une lampe cassée réduit la visibilité et la sécurité pour vous et pour les voitures arrivant en face de vous. Les lampes Philips X-tremeVision sont optimisées pour une durée de vie prolongée et fiable, pour voir et être vu plus longtemps qu'avec toute autre lampe haute performance.

Un faisceau à la qualité et aux performances exceptionnelles

Combinant une luminosité accrue et une température de couleur plus élevée, le faisceau des lampes Philips X-tremeVision fournit l'une des meilleures performances dans la catégorie halogène.

Plus de lumière et une durée de vie prolongée

Plus de lumière et une durée de vie prolongée

Les lampes pour éclairage avant Philips X-tremeVision sont conçues pour assurer des performances exceptionnelles, afin de produire jusqu'à 130 % de luminosité en plus, sans transiger sur la durée de vie. Allant jusqu'à 450 heures*, la durée de vie de Philips X-tremeVision est bien supérieure à celle des solutions concurrentes dans la catégorie la plus lumineuse. (*H4 et H7 testées à une tension standard de 13,2 V)

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.8

sur 6

296

Avis

24/09/2026

France

France

Acheteur vérifié

Ampoules parfaites aux dimensions d une standard

Parfait et comme au titre à la même forme que le standard halogène. Pas de soucis pour la mise en place .

Avantages

Taille et lumière

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Ultinon Access 11362U2500C2 Installation simple et rapide

Date d'utilisation 2026-08-24

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Ultinon Access 11362U2500C2 Installation simple et rapide

Date d'utilisation 2026-08-24

02/08/2026

France

France

Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date d'utilisation 2024-06-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date d'utilisation 2024-06-01

18/02/2026

France

France

Acheteur vérifié

facile à mettre en place et de qualité

un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés

Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

Date d'utilisation 2025-01-18

Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

Date d'utilisation 2025-01-18

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