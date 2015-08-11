ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo de la télécommande
  • Photo de la télécommande
  • Dessin de la vue latérale du connecteur
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo de la télécommande
  • Photo de la télécommande
  • Dessin de la vue latérale du connecteur
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Image principale

Arrêté

4000 seriesTéléviseur LED plat

32PHK4100/12

3.5

| (15) Avis

Téléviseur LED plat

Téléviseur LED plat Philips série 4100 avec Digital Crystal Clear : le téléviseur idéal pour aujourd'hui et demain. Profitez d'images saisissantes, d'un son limpide et d'éléments pratiques tels que les prises USB et HDMI supplémentaires.

Voir tous les avantages
TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

Avec Digital Crystal Clear

Téléviseur LED plat

  • 80 cm (32")

  • Téléviseur LED

  • DVB-T/C/S/S2

Port USB pour lecture de contenu multimédia

Port USB pour lecture de contenu multimédia

Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.

Le design avec socle ouvert donne une impression de flottement et de légèreté.

Un téléviseur aux lignes modernes et raffinées mérite un support capable de le sublimer. C'est pourquoi les concepteurs de Philips TV ont créé ce socle ouvert exclusif qui s'intègre parfaitement dans votre décor.

Digital Crystal Clear : une précision qui se partage

Philips a créé Digital Crystal Clear pour des images naturelles, quelle que soit la source. Que ce soit pour vous détendre devant votre série préférée, suivre les informations ou regarder une vidéo avec des amis, vous apprécierez de le faire avec un contraste, des couleurs et une netteté inégalés.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.5

sur 6

15

Avis

11/08/2015

België

België

Acheteur vérifié

Scherp beeld en realistische kleuren.

Ik vind mijn tv fantastisch. Gemakkelijke bediening, mooi design, mooie kleuren en wat meer is, er is een USB poort aanwezig waardoor je via een externe schijf of stick naar je films kan kijken.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 32PHK4100 Slim LED-TV

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 32PHK4100 Slim LED-TV

24/08/2015

Deutschland

Deutschland

HD Hammer

Habe den Fernseher Tagelang mit anderen Geräten verglichen,ein Gerät das auch eine Idee billiger war kam in die engerer Wahl.Ich erkannte aber eine rotschwäche wo ich dachte alles nur Einstellungssache.Nach lagen hin und her mit der Fernbedienung erreichte ich aber keine Besserung.Ob mit Sättigung, Kontrast oder Farbtemperatur usw.ich nehme an alle Fernseher zeigten ein Bild über Bluray also hochwertige Bilder.Die Gesamtbrillianz und Schärfe stimmte meines Erachtens nur bei Phi....also mein Urteil stand fest,auch wenn ich später erkennen musste das die Ersteinstellung nicht ganz so einfach war !!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 32PHK4100 Flacher LED TV

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 32PHK4100 Flacher LED TV

24/12/2015

Nederland

Nederland

GOEIE TV EN GOEIE PRIJS

MOOI TV VOOR SLAAPKAMER kinderkamer keuken 2e tv erbij

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 32PHK4100 Slim LED-TV

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 32PHK4100 Slim LED-TV

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.