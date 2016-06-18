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Arrêté

4000 seriesTéléviseur LED ultra-plat Full HD

32PFK4101/12

3.8

| (22) Avis

Téléviseur LED ultra-plat Full HD

L'élégant design du téléviseur Philips série 4100 avec Digital Crystal Clear apporte une touche de style à votre intérieur. Admirez sa qualité d'image Full HD avec technologie Perfect Motion Rate associée à un son limpide, pour un divertissement d'une simplicité totale.

Voir tous les avantages
TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

Avec Digital Crystal Clear

Téléviseur LED ultra-plat Full HD

  • 80 cm (32")

  • Téléviseur LED Full HD

  • DVB-T/C/S/S2

Pied noir en forme de lame ultra-fine

Ténébreux, mystérieux et incroyablement fort. Le pied noir en forme de lame Philips élève votre téléviseur à un tout autre niveau. Son design durable ultra-fin reproduit méticuleusement l'élégance et le style de votre nouveau téléviseur. L'alliance de la finesse et de la robustesse.

Port USB pour lecture de contenu multimédia

Port USB pour lecture de contenu multimédia

Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.

Téléviseur LED Full HD : des images LED éclatantes au contraste incroyable

La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

22

Avis

18/06/2016

België

België

prima tv

dit is mijn zoveelste philips en weer een top tv voor een goede prijs , aansluiten en gaan ,geen 30 aansluitingen waar je er toch maar 3 van gebruikt

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 48PFK4101 Ultraslanke Full HD LED-TV

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 48PFK4101 Ultraslanke Full HD LED-TV

30/07/2021

Deutschland

Deutschland

Employé Philips

Upgrade firmware - Software version: 000.000.002.5

[Employee of philipsglobal] 32pfk4101_12_fus_ron die neueste Firmware-Version behebt die Probleme mit der Empfindlichkeit des Satelliten- und Kabeltuners. Danke dir

Avantages

firmware update ok

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 32PFK4101 Ultraflacher Full HD LED TV

Date d'utilisation 2019-07-30

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 32PFK4101 Ultraflacher Full HD LED TV

Date d'utilisation 2019-07-30

20/02/2018

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

mooie design, scherp beeld

T is een Philips. dus betrouwbaar en goed. scherp beeld en goede handleiding

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 40PFK4101 Ultraslanke Full HD LED-TV

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 40PFK4101 Ultraslanke Full HD LED-TV

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  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.