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MomentumMoniteur 4K HDR avec Ambiglow

326M6VJRMB/00

3.9

| (7) Avis | 83% recommandent ce produit

Immersion totale

Le moniteur 4K UHD Momentum avec Ambiglow crée un niveau d'immersion jamais atteint. La technologie Adaptive Sync et la latence réduite permettent de restituer parfaitement les actions rapides. Grâce à la norme DisplayHDR 600, l'image est ultranette et saisissante pour vous plonger au cœur de l'action.

Voir tous les avantages

Immersion totale

  • Momentum

  • 32 (diag. 31,5" / 80 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Son amélioré avec DTS Sound™

DTS Sound est une solution de traitement audio conçue pour optimiser le son de la musique, des films, des contenus en streaming et des jeux PC indépendamment de leur format. DTS Sound permet une immersion dans un son Virtual Surround aux basses profondes, avec amplification du dialogue et volumes élevés exempts de coupures ou de distorsion.

L'Ambiglow intensifie les divertissements avec un halo de lumière

L'Ambiglow ajoute une nouvelle dimension à votre plaisir visuel. La technologie novatrice Ambiglow agrandit l'écran en créant un halo de lumière immersive. Son processeur rapide analyse le contenu de l'image afin d'adapter continuellement la couleur et l'intensité de la lumière produite. Ses options conviviales vous permettent de modifier l'ambiance selon vos préférences. Particulièrement adapté aux films, évènements sportifs et jeux, Philips Ambiglow vous offre une expérience immersive unique.

DisplayHDR 600, pour un niveau de détails exceptionnel

La norme DisplayHDR 600 certifiée par VESA offre une expérience visuelle radicalement différente. Contrairement à d'autres écrans « compatibles HDR », un écran véritablement DisplayHDR 600 produit des niveaux de luminosité, de contraste et de couleurs exceptionnels. Grâce à la gradation locale et à une luminosité de crête pouvant atteindre 600 nits, les images prennent vie, avec de magnifiques détails aux noirs plus profonds et plus nuancés. Toute la palette s'est étendue, avec des couleurs à la richesse inégalée, pour une expérience visuelle qui comble les sens.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 6

7

Avis

83%

recommandent ce produit

2

16/12/2020

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Bildqualität und Desigfn

Einfache Installation und Bedienung. Schlichtes schönes Design. Bildqualität sehr gut - Erwartung voll erfüllt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Date d'utilisation 2019-11-16

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Date d'utilisation 2019-11-16

08/10/2020

Deutschland

Deutschland

supper Bild

grosses Bildschirm, hochauflösende Darstellung, 4K,

Avantages

klasse Bilddarstellung

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Date d'utilisation 2020-09-08

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Date d'utilisation 2020-09-08

16/02/2020

Sverige

Sverige

Bästa 32" konsolskärmen

Klockren till Xbox X, perfekt storlek för att ha stående på ett databord.

Avantages

Freesync, lågresponstid, bra färger

Contre

EJ Dolby Vison

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow

Date d'utilisation 2019-08-16

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow

Date d'utilisation 2019-08-16

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  1. Temps de réponse égal à SmartResponse

  2. BT 709 / couverture DCI-P3 basée sur CIE 1976

  3. Espace NTSC basé sur CIE 1976

  4. Espace sRGB basé sur CIE 1931

  5. La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2

  6. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.